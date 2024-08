Brasil Rio de Janeiro, Curitiba, Goiânia e Florianópolis bateram recorde de frio no ano

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2024

Com 8,3ºC, o Rio de Janeiro teve nessa terça (13) a madrugada mais fria em 13 anos. (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

Pelo menos quatro capitais registraram as menores temperaturas para o ano nessa terça-feira (13), segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet):

* Curitiba: 1,3ºC. O recorde anterior era de 1,7ºC em 30 de junho.

* Florianópolis: 5,5ºC. O recorde anterior era de 6,4ºC em 1º de julho.

* Goiânia: 6,2ºC. O recorde anterior era de 14,2ºC em 19 de junho.

* Rio de Janeiro: 8,3ºC. O recorde anterior era de 10,2ºC em 11 de agosto.

Com 8,3ºC, o Rio de Janeiro teve nessa terça a madrugada mais fria em 13 anos. A cidade não tinha uma madrugada tão gelada desde 9 de julho de 2011, quando a mínima foi de 8,1°C. Segundo a previsão do tempo, um novo recorde pode ser batido nesta quarta (14).

São Paulo bateu o recorde domingo (11). Foi a madrugada mais fria desde 2022, com os termômetros marcando 7ºC. Nessa terça, a temperatura subiu um pouco e ficou em 8,6ºC.

Em Belo Horizonte, a medição feita pela Defesa Civil também apontou um novo recorde de frio: 8ºC.

Veja as menores temperaturas registradas pelo Inmet até às 8h dessa terça:

* General Carneiro (PR): -5,3°C

* Caçador (SC): -4,2°C

* São Joaquim (SC): -3,7ºC

* São Mateus do Sul (PR): -3,4°C

* Curitibanos (SC): -3,2°C

* Vacaria (RS): -3,2C

Frio continua

Uma nova massa de ar polar mantém as temperaturas baixas no Sul e no Sudeste. Um ciclone extratropical formado em alto mar no fim da semana favoreceu o avanço do ar frio pelo País, segundo a Climatempo.

A tendência é que frio se estenda até esta quarta, quando o dia deve ser de transição para dias mais quentes, com expectativa de uma tarde um pouco menos gelada.

Ressaca

Uma grande ressaca do mar atingiu o litoral brasileiro do Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro nessa terça com o oceano extremamente agitado e ondas que chegaram a até quatro metros nas praias, a ponto de o mar avançar sobre ruas e avenidas costeiras em algumas cidades. As informações são da MetSul Meteorologia.

No Rio Grande do Sul, a ressaca do mar cobriu a faixa de areia nas praias do Litoral Norte gaúcho e no município de Capão da Canoa chegou a provocar danos menores junto ao calçadão da avenida Beira-Mar. Entre Tramandaí e Imbé, houve o fenômeno da pororoca no Rio Tramandaí, o que foi aproveitado pelos surfistas mesmo com o frio intenso.

A ressaca do mar atingiu desde cedo também o litoral do Estado de São Paulo com os principais efeitos sendo sentidos na região da Baixada Santista, onde o mar agitado afetou a navegação.

O swell atingiu também o litoral do Rio de Janeiro. Devido à ressaca, a avenida Delfim Moreira, sentido Ipanema, foi interditada na manhã dessa terça. O mar avançou sobre a orla. Segundo o Centro de Operações do Rio, a via também passou por limpeza no sentido Copacabana, e o trânsito foi desviado para avenida Visconde de Albuquerque.

Rio de Janeiro, Curitiba, Goiânia e Florianópolis bateram recorde de frio no ano

