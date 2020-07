Brasil Rio de Janeiro mantém escolas fechadas mas libera esportes coletivos na praia e abertura de pontos turísticos

Segundo a prefeitura, as decisões são baseadas em indicadores como a velocidade da curva de contágio e a ocupação de leitos. (Foto: Divulgação/Prefeitura-RJ)

O prefeito do Rio de Janeiro (RJ), Marcelo Crivella, anunciou, nesta quinta-feira (16), mais medidas de flexibilização na retomada gradual das atividades econômicas na cidade. Com a entrada na fase 4, que se inicia nesta sexta-feira (17), pontos turísticos poderão voltar a abrir, mas com um terço da capacidade máxima e desde que não ultrapassem a regra de 4 metros quadrados por pessoa, com os devidos cuidados.

“Estarão autorizados a reabrir o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, a nossa maravilhosa roda gigante do Porto e outras atrações que só o nosso Rio de Janeiro tem. Mas todas com máximo de um terço da lotação”, destacou Crivella.

As quadras esportivas das praias poderão receber praticantes de esportes coletivos, como vôlei, futevôlei, beach tênis e futebol, exclusivamente de segunda a sexta-feira, exceto feriados. No entanto, a proibição à permanência de banhistas na areia continua. Outra medida anunciada foi a reabertura das 6 mil vagas de estacionamento na orla.

A novidade na área da educação é voltada às universidades, que terão as atividades práticas da área dos cursos de saúde abertas novamente. Com a medida, serão retomados programas de residência e internato, que poderão fortalecer o combate ao novo coronavírus.

Creches e escolas municipais e particulares seguem fechadas. O empenho da Prefeitura é para garantir a alimentação dos 641 mil estudantes, sobretudo os mais carentes.

“Ainda não há data de retorno para as escolas. O esforço que estamos fazendo é para reabrir os refeitórios. Para isso, estamos testando as 6 mil merendeiras. Enquanto isso, estamos distribuindo cestas básicas e entregando os cartões alimentação”, reforçou o prefeito.

Desde o início da pandemia e do fechamento das escolas, foram distribuídas mais de 330 mil benefícios para as famílias, entre cartões e cestas básicas. A partir o início da próxima semana, estão chegando mais 200 mil cartões.

Outra novidade é referente ao comércio de rua, que passa a abrir a partir das 9h, mas somente aos sábados. Em dias de semana, lojas e galerias de rua abrem somente a partir das 11h, mas agora com a lotação ampliada para 2/3 da capacidade máxima, e respeitando o distanciamento. Shoppings seguirão a mesma regra da capacidade máxima ampliada para 2/3, no horário das 12h às 22h.

“Ainda não temos a imunidade de rebanho, mas as medidas adotadas de distanciamento e higienização têm feito com que as curvas caiam. Isso nos deixa animados, porque representa a conscientização da população para conseguirmos vencer a pandemia”, avaliou o prefeito.

Para fortalecer a fiscalização e evitar aglomerações em pontos de maior movimento de bares e restaurantes, serão criados micropontos de controle de acesso de entrada e saída. Os quatro micropolos funcionarão nos seguintes locais: ruas Olegário Maciel, na Barra da Tijuca; Dias Ferreira, no Leblon; e Nelson Mandela, em Botafogo; e na Praça Varnhagem, na Tijuca.

“É uma restrição parcial no fluxo de pessoas, porque sabemos que nesses micropolos a população tem comportamento de aglomeração maior e é preciso uma fiscalização mais incisiva para que isso não comprometa as atividades dos bares e restaurantes”, explicou Flávio Graça, superintendente de Educação e Projetos da Subsecretaria de Vigilância Sanitária.

As academias seguem abertas, apenas com agendamento, e regras de distanciamento. Agora a exigência é de 4 metros quadrados por pessoa, e não mais de 6 metros quadrados.

Todas as medidas anunciadas nesta quinta-feira pelo prefeito foram tomadas após reuniões com o conselho científico que auxilia a prefeitura. Segundo o Executivo municipal, as decisões são baseadas em indicadores como a velocidade da curva de contágio e a ocupação de leitos.

