Brasil Rio de Janeiro negocia com Estados Unidos para reconhecer Comando Vermelho como facção internacional

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2025

Segundo o relatório de inteligência da Segurança Pública, a maioria dos fuzis apreendidos no RJ vem dos EUA. Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo do Rio de Janeiro solicitou aos Estados Unidos que o Comando Vermelho seja considerado uma organização criminosa transnacional – definição usada quando a atuação ultrapassa as fronteiras de um país. O pedido foi feito pela Secretaria de Segurança Pública do RJ em reunião com membros da Segurança Diplomática dos EUA.

“Com isso, o governo do Rio passaria a contar com uma cooperação internacional para combater, de forma mais eficaz, a lavagem de dinheiro e o tráfico de armas no Brasil”, afirma a nota da Segurança Pública.

Fuzis dos EUA

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do RJ, no ano passado foram apreendidos 740 fuzis no Estado do Rio de Janeiro, uma média de dois por dia. Em 2025, até agora, foram 116 fuzis somente pela PM.

Segundo o relatório de inteligência da Segurança Pública, a maioria dos fuzis apreendidos no RJ vem dos EUA e estava nas mãos de criminosos do CV, o que demonstra a necessidade de integração entre os dois países no combate à facção.

“A Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro tem se dedicado de forma estratégica ao combate ao crime organizado, com a principal missão de asfixiar o sistema financeiro das facções criminosas atuantes no Estado.”

A pasta complementa a nota afirmando: “Para atingir esse objetivo, a Secretaria tem intensificado suas operações e aprimorado o setor de Inteligência, visando obter resultados mais eficazes.”

(As informações são da CNN)

2025-02-24