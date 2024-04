Notas Brasil Rio espera 1,5 milhão de pessoas em show da Madonna

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2024

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura do Rio de Janeiro estima um público de 1,5 milhão de pessoas no show da cantora Madonna, que acontecerá em Copacabana, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, no dia 4 de maio. Um esquema, semelhante ao adotado anualmente nos eventos de virada de ano, foi anunciado pelas autoridades municipais, estaduais e federais, nessa quinta-feira (25).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notas Brasil

https://www.osul.com.br/rio-espera-15-milhao-de-pessoas-em-show-da-madonna/

Rio espera 1,5 milhão de pessoas em show da Madonna

2024-04-25