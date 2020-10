Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul abre 7,2 mil empregos formais em agosto, segundo mês de resultado positivo

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2020

Estado tenta retomada após perda de vagas no início da pandemia Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Estado tenta retomada após perda de vagas no início da pandemia.(Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após a perda de empregos ocasionada pela pandemia, o Rio Grande do Sul voltou a registrar sinais de alívio no mercado de trabalho. Em agosto, foram abertas 7.228 vagas formais no Estado, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (30) pelo Ministério da Economia. Trata-se do segundo mês consecutivo de desempenho no azul.

O resultado traz uma certa dose de alento, apesar de os gaúchos ainda estarem longe de espantar todos os efeitos da crise do coronavírus. No acumulado do ano, o Rio Grande do Sul amarga perda de 88.582 postos de trabalho. Os dados integram o Novo Caged, o cadastro de empregos formais organizado pelo Ministério da Economia.

A pesquisa contempla apenas vínculos com carteira assinada. Ou seja, ocupações informais, como os populares bicos, não entram nos cálculos. O saldo apurado no Estado, em agosto, decorreu da diferença entre 72.244 contratações e 65.016 demissões. O movimento gaúcho pega carona no desempenho nacional.

Segundo o Ministério da Economia, o Brasil abriu 249.388 vagas no mesmo mês. O país teve 1.239.478 admissões e 990.090 desligamentos. O resultado é o melhor para agosto desde 2010, reflexo da perda de fôlego nos cortes nos últimos meses.

