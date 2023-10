Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul ainda tem seis trechos de rodovias estaduais sob bloqueio parcial ou total

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2023

Equipes do Daer trabalham para acelerar a desobstrução dos locais. (Foto: Daer/Divulgação)

As fortes chuvas do mês passado no Rio Grande do Sul causaram em diversas estradas estaduais uma série de danos que ainda exigem mudanças temporárias no tráfego de veículos, além de atenção redobrada por parte de motoristas e motociclista. Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), seis trechos de quatro rodovias permanecem sob bloqueio parcial ou total.

A Secretaria de Logística e Transportes (Selt), por meio das equipes do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), trabalha na desobstrução desses locais de forma a agilizar o restabelecimento da normalidade do fluxo de veículos e pedestres. A medida é decisiva até para que artigos de primeira necessidade possam chegar às populações das cidades atingidas pelo impacto da chuva em excesso.

Bloqueio parcial

– ERS-130: há bloqueio parcial no km 37, em Venâncio Aires.

– ERS-431: no km 26, em São Valentim do Sul, houve deslizamento de parte da pista. O fluxo está em meia pista.

Bloqueio total

– ERS-431: a ponte sobre o rio Taquari, em Bento Gonçalves, no limite com São Valentim do Sul, cedeu e a pista está alagada. Por isso, há bloqueio total do tráfego no km 22. A pista da direita cedeu na altura do km 20, por isso, nesse trecho, o trânsito está em meia pista.

– ERS-448: entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, após transbordamento do rio das Antas, a ponte que fica no km 37 da rodovia cedeu. Por esse motivo, há bloqueio total do tráfego no trecho. O deslocamento entre os dois municípios pode ser feito pela ERS-122, entrando em Antônio Prado e utilizando, em seguida, a ERS-437.

– ERS-130: bloqueio total em Cruzeiro do Sul (km 40). Rodovia bloqueada devido à queda de cabeceira da ponte.

– VRS-851: em Serafina Corrêa (km 9), há bloqueio total na ponte do rio Carreiro. A ponte que se encontrava submersa está danificada.

(Marcello Campos)

