Por Redação O Sul | 24 de maio de 2022

Os óbitos já são mais que o triplo de 2021, quando foram registradas 11 mortes. Foto: Reprodução Os óbitos já são mais que o triplo de 2021, quando foram registradas 11 mortes. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Rio Grande do Sul registrou mais uma morte causada por dengue no Rio Grande do Sul, elevando para 35 o número de vítimas da doença, segundo a a Secretaria da Saúde (SES). O número já é mais que o triplo dos 11 óbitos registrados em 2021.

A última confirmação foi em Horizontina, no Noroeste do estado, cidade que tem três mortes por dengue no total. O município com mais mortes é Igrejinha, na Região Metropolitana, com seis óbitos.

Das 35 mortes, 21 eram mulheres e 14, homens. Em relação às faixas etárias, a maioria (25) tinha mais de 70 anos.

De acordo com dados da SES, o RS soma nesta terça-feira (24) 28.056 casos confirmados da doença este ano. Do total, 23.357 são autóctones, ou seja, contraídos na localidade.

O número de pacientes internados com doença nesta terça é de 98, sendo 76 em leitos clínicos e 22 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O total de municípios infestados pelo mosquito Aedes aegypti no estado este ano chega a 446.

A SES lançou nesta terça um novo painel para o monitoramento da dengue. Na ferramenta é possível acompanhar o registro dos casos, óbitos e internações pela doença em cada município. O site está disponível no endereço dengue.saude.rs.gov.br.

Cidades com registro de morte por dengue em 2022

Boa Vista do Buricá: 1

Cachoeira do Sul: 2

Chapada: 1

Cristal do Sul: 1

Condor: 1

Dois Irmãos: 1

Erechim: 1

Estância Velha: 1

Horizontina: 4

Igrejinha: 6

Jaboticaba: 2

Lajeado: 2

Nova Candelária: 1

Nova Hartz: 1

Novo Hamburgo: 3

Novo Machado: 1

Porto Alegre: 2

Rondinha: 1

Santa Rosa: 1

Sapucaia do Sul: 1

São Leopoldo: 1.

