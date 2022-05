Rio Grande do Sul Homem que matou ex-namorada a facadas é condenado a 30 anos de prisão no Norte do Estado

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2022

A pena aplicada para Jucelino Gomes, pelo feminicídio de Raquel da Rosa Velasques, foi de 30 anos de reclusão em regime fechado. Foto: MP-RS/Divulgação

Um homem acusado de matar a ex-namorada a facadas, na cidade de Erval Grande, no Norte do Estado, em dezembro de 2020, foi condenado nesta segunda-feira(23) pelo Tribunal do Júri da Comarca de São Valentim.

A pena aplicada para Jucelino Gomes, pelo feminicídio de Raquel da Rosa Velasques, foi de 30 anos de reclusão em regime fechado. O julgamento foi presidido pelo juiz Fernando Vieira dos Santos, que manteve a prisão cautelar do acusado, que não poderá recorrer em liberdade.

Crime

No final da manhã de 9 de dezembro de 2020, Raquel da Rosa Velasques retornava do trabalho e, quando chegava em casa, foi atacada na rua por Jucelino Gomes, seu ex-companheiro. Ela foi atingida por 10 golpes de faca e não resistiu aos ferimentos. Na época, Raquel não tinha medidas protetivas vigentes.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, Jucelino, que tem antecedentes criminais e havia sido liberado do sistema prisional dias antes do crime, queria impedir que Raquel viesse a relatar às autoridades fatos que tinha conhecimento sobre a sua conduta.

A jovem deixou um filho, na época, com 9 anos de idade.

Júri

Reunido nesta segunda no Foro da Comarca de São Valentim, o Conselho de Sentença não acolheu as teses da defesa do acusado, de negativa de autoria, legítima defesa e homicídio privilegiado. Os sete jurados consideraram que o crime foi praticado por motivo torpe, mediante meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima, e, por fim, na forma do feminicídio, praticado contra mulher, no âmbito da violência doméstica, já que a vítima era sua ex-companheira.

