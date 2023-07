Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul assume a secretaria-geral da Associação Brasileira de Meio Ambiente

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2023

Abema é uma associação civil de direito privado que representa os órgãos estaduais de meio ambiente Foto: Vanessa Trindade/Ascom Sema Foto: Vanessa Trindade/Ascom Sema

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), assumiu, a partir desta quarta-feira (19), a secretaria-geral da Abema (Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente). A votação, que recebeu a aprovação da maioria dos associados, aconteceu durante a 1ª Assembleia Geral Ordinária da instituição ocorrida na nova sede, em Brasília.

A titular da Sema, Marjorie Kauffmann, ocupará o cargo durante o biênio 2023-2025. “A indicação para estar à frente da secretaria-geral da Abema pelos próximos dois anos é fruto da participação efetiva do Rio Grande do Sul nos mais diversos pleitos. O convite foi resultado de um caminho que não começou hoje e que contou com a participação coletiva do nosso Estado”, disse Marjorie.

“A Abema só existe quando há engajamento dos estados, que têm uma oportunidade de unir forças e trocar experiências que beneficiam a elaboração e a execução de políticas públicas efetivas.”

A indicação para compor a chapa foi da então presidente da Abema, Mauren Lazzaretti, que seguirá no cargo pelos próximos dois anos. “Dentro do conselho diretor, todos fazem parte das decisões. O grande objetivo é que os estados e os associados se engajem e que tenhamos cada vez mais participação”, reforçou a presidente.

A Abema é uma associação civil de direito privado que representa os órgãos estaduais de meio ambiente, e está presente nos 26 estados e no Distrito Federal. Reúne 26 secretarias e 22 autarquias e fundações, que são responsáveis pela implementação da política ambiental. Entre os desafios da nova diretoria, está o desenvolvimento e instituição do regimento interno, com revisão do regramento das próximas eleições.

Além do conselho diretor, composto pelos cargos de presidente, vice, secretário-geral, 1º e 2º secretários, também houve a eleição para as vice-presidências regionais, as coordenações por biomas e o conselho fiscal.

