Rio Grande do Sul chega a 15 mortes e 640 casos confirmados de coronavírus

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2020

Unidade destinada ao tratamento de pacientes com a Covid-19 em Caxias do Sul. Foto: Luana Duarte/Divulgação Unidade destinada ao tratamento de pacientes com a Covid-19 em Caxias do Sul. (Foto: Luana Duarte/Divulgação) Foto: Luana Duarte/Divulgação

Foi confirmado, nesta sexta-feira (10), o 15º óbito por coronavírus no Rio Grande do Sul. Trata-se de um idoso de 78 anos, residente em Canoas, que estava internado desde o último dia 4. O homem tinha como doenças crônicas cardiopatia, neuropatia e diabetes. O Estado tem 640 casos confirmados.

Em relação a quinta-feira (8), foram confirmados mais cinco casos nesta sexta-feira: dois em Capão da Canoa, um em Passo Fundo, um em Sarandi e um em Sananduva. Gravataí teve um caso excluído por duplicidade. Há casos de coronavírus em 78 municípios.

Municípios e casos confirmados:

1. Porto Alegre 303 (6 mortes)

2. Caxias do Sul 34

3. Bagé 27

4. Novo Hamburgo 24 (2 mortes)

5. Passo Fundo 18 (2 mortes)

6. São Leopoldo 16 (1 morte)

7. Canoas 13 (1 morte)

8. Gravataí 13

9. Lajeado 13

10. Bento Gonçalves 11

11. Marau 9 (1 morte)

12. Torres 9

13. Santa Maria 8

14. Viamão 8

15. Sant’Ana do Livramento 7

16. Cachoeirinha 6

17. Farroupilha 5

18. Pelotas 5

19. Serafina Corrêa 5

20. Alvorada 4 (1 morte)

21. Campo Bom 4

22. Capão da Canoa 4

23. Ivoti 4 (1 morte)

24. Santa Rosa 4

25. Tabaí 4

26. Taquari 4

27. Arroio dos Ratos 3

28. Erechim 3

29. Estância Velha 3

30. Harmonia 3

31. Sapucaia do Sul 3

32. Uruguaiana 3

33. Anta Gorda 2

34. Cachoeira do Sul 2

35. Dois Irmãos 2

36. Encantado 2

37. Esteio 2

38. Garibaldi 2

39. Minas do Leão 2

40. Osório 2

41. Paraí 2

42. Rio Grande 2

43. Sananduva 2

44. Santo Antônio da Patrulha 2

45. São Domingos do Sul 2

46. São Sebastião do Caí 2

47. Alegrete 1

48. Arroio do Sal 1

49. Bom Retiro do Sul 1

50. Canguçu 1

51. Capão do Leão 1

52. Carlos Barbosa 1

53. Cerro Grande do Sul 1

54. Charqueadas 1

55. Cidreira 1

56. Cruzeiro do Sul 1

57. Dom Pedrito 1

58. Eldorado do Sul 1

59. Estrela 1

60. Glorinha 1

61. Guaíba 1

62. Montenegro 1

63. Nova Palma 1

64. Pareci Novo 1

65. Piratini 1

66. Rolante 1

67. Santa Cruz do Sul 1

68. Santiago 1

69. São Gabriel 1

70. São Jorge 1

71. São Lourenço do Sul 1

72. Sapiranga 1

73. Sarandi 1

74. Taquara 1

75. Tramandaí 1

76. Tupandi 1

77. Vacaria 1

78. Vila Maria 1.

