Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul chega a 38.685 mortes por coronavírus desde o início da pandemia

Por Redação O Sul | 11 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











A taxa de ocupação de leitos UTI geral no Estado gaúcho é de 60,6%. Foto: Cristine Rochol/PMPA A taxa de ocupação de leitos UTI geral no Estado gaúcho é de 60,6%. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Rio Grande do Sul registrou nesta sexta-feira (11), 5.182 novos casos de coronavírus. Também foram confirmadas 38 mortes em decorrência da doença. Com estes números, o Estado chega ao total de 2.208.004 casos confirmados de coronavírus e 38.685 vidas perdidas para a pandemia.

As informações são da Secretaria Estadual da Saúde (SES), que atualizou o boletim sobre a pandemia referente as últimas 24 horas.

Do total de pessoas contaminadas no Rio Grande do Sul já se recuperaram da doença 2.146.461 (97% dos casos). Outras 22.731 (1%) pessoas seguem em acompanhamento.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI em geral é de 60,6% (1.788 pacientes em 2.950 leitos em unidades de tratamento intensivo).

Desde o início da pandemia, 6% de 2.208.004 necessitaram hospitalização por síndrome respiratória aguda grave (SRAG), o que corresponde a 121.675 pessoas no Rio Grande do Sul.

Confira abaixo os municípios de residência das vítimas do coronavírus:

Alegrete (homem, 69 anos);

Arroio dos Ratos (homem, 68 anos);

Cacequi (mulher, 85 anos);

Cachoeira do Sul (homem, 71 anos);

Camaquã (mulher, 73 anos);

Campo Novo (homem, 86 anos);

Canoas (mulher, 78 anos);

Canoas (homem, 76 anos);

Capão da Canoa (homem, 81 anos);

Caxias do Sul (homem, 75 anos);

Caxias do Sul (mulher, 84 anos);

Coqueiros do Sul (mulher, 84 anos);

Dois Irmãos (homem, 75 anos);

Eldorado do Sul (homem, 59 anos);

Esteio (homem, 62 anos);

Farroupilha (mulher, 77 anos);

Gravataí (homem, 76 anos);

Gravataí (mulher, 76 anos);

Horizontina (mulher, 89 anos);

Minas do Leão (homem, 66 anos);

Nova Santa Rita (mulher, 65 anos);

Panambi (homem, 87 anos);

Passo Fundo (mulher, 78 anos);

Passo Fundo (mulher, 28 anos);

Passo Fundo (mulher, 51 anos);

Pelotas (mulher, 90 anos);

Porto Alegre (homem, 89 anos);

Porto Alegre (homem, 62 anos);

Rosário do Sul (mulher, 89 anos);

Rosário do Sul (homem, 107 anos);

Rosário do Sul (homem, 92 anos);

Rosário do sul (homem, 39 anos);

Santa Maria (homem, 54 anos);

Santiago (homem, 65 anos);

Tramandaí (homem, 47 anos);

Tuparendi (homem, 87 anos);

Vacaria (homem, 53 anos);

Westfália (mulher, 79 anos).

Vacinação infantil em NH

A Secretaria Municipal de Saúde de Novo Hamburgo volta a realizar neste sábado (12) mais uma ação especial para incentivar a vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade. Desta vez, a atividade ocorre das 8h30 às 12h, na Escola Municipal de Educação Básica Eugênio Nelson Ritzel (Rua da Conquista, 411, na Vila Diehl / Kephas). A imunização ocorre por livre demanda, não é necessário o agendamento.

Crianças de 5 anos e crianças de 5 a 11 anos que possuam comorbidades receberão a vacina da Pfizer na versão pediátrica, e crianças de 6 a 11 anos sem comorbidades receberão a vacina CoronaVac. Será necessário a permanência no local por 20 minutos após a administração da vacina para todas as crianças.

É necessário a presença de um responsável legal pela criança. Documentos necessários: carteira de identidade ou certidão de nascimento, cartão SUS de Novo Hamburgo ou comprovante de residência de Novo Hamburgo no nome dos pais ou responsáveis pela criança. Crianças com comorbidades devem apresentar também laudo médico atestando a doença.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul