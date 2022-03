Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul chega a 38.985 mortes por coronavírus desde o início da pandemia

Por Redação O Sul | 26 de março de 2022

A taxa de ocupação dos leitos de UTI em geral é de 61,6%. Foto: Cristine Rochol/PMPA

O Rio Grande do Sul registrou neste sábado (26), 3.217 novos casos de coronavírus. Também foram confirmadas 15 mortes em decorrência da doença. Com estes números, o Estado chega ao total de 2.262.947 casos confirmados de covid e 38.985 vidas perdidas para a pandemia.

As informações são da Secretaria Estadual da Saúde (SES), que atualizou o boletim sobre a pandemia referente as últimas 24 horas.

Do total de pessoas contaminadas no Rio Grande do Sul já se recuperaram da doença 2.209.148 (98% dos casos). Outras 14.688 (1%) pessoas seguem em acompanhamento.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI em geral é de 61,6% ( 1.723 pacientes em 2.798 leitos em unidades de tratamento intensivo).

Desde o início da pandemia, 5% de 2.262.947 necessitaram hospitalização por síndrome respiratória aguda grave (SRAG), o que corresponde a 122.320 pessoas no Rio Grande do Sul.

Confira abaixo os municípios de residência das vítimas do coronavírus:

– Alegrete (mulher, 100 anos);

– Alvorada (mulher, 40 anos);

– Alvorada (mulher, 71 anos);

– Cruzaltense (mulher, 63 anos);

– Ijuí (homem, 66 anos);

– Jóia (mulher, 59 anos);

– Jóia (mulher, 70 anos);

– Passo Fundo (mulher, 86 anos);

– Pelotas (homem, 61 anos);

– Pelotas (homem, 71 anos);

– Porto Alegre (homem, 70 anos);

– Santo Ângelo (homem, 54 anos);

– São José do Ouro (mulher, 76 anos);

– São Leopoldo (homem, 69 anos);

– São Luiz Gonzaga (mulher, 66 anos).

Conservação de vacinas

O município de Canoas recebeu quatro câmaras frias para serem utilizadas no armazenamento de vacinas e medicamentos, além de um computador. Os equipamentos foram entregues pela secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, ao prefeito Jairo Jorge e ao presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems) e secretário de Canoas, Maicon Lemos, em solenidade que aconteceu em Porto Alegre. Os freezers serão destinados para as unidades de saúde nos bairros Rio Branco, Mathias Velho e Mato Grande.

Nestes locais, os equipamentos ampliarão a rede de refrigeradores já existente e que é fundamental para a conservação de vacinas e outras medicações, que devem ser guardadas em baixas temperaturas.

Representando os gestores municipais, o prefeito Jairo Jorge agradeceu os esforços e as políticas públicas desenvolvidas pelo Governo do Estado para trazer, de maneira mais efetiva possível, a vacinação da covid-19, tão logo os imunizantes começaram a chegar no País, em 2021. Destacou que o avanço da ciência, do conhecimento e da consciência da população sobre a importância das vacinas foi fundamental para erradicar várias doenças e está sendo, também, para acabar com a pandemia da covid. “Todos nós sonhamos e acreditamos na vacina Covid. E hoje, muitos municípios estão chegando perto dos 100% da população vacinada, graças ao trabalho do governo estadual. Esses indicadores são resultados desta parceria da União, estados, municípios e da confiança da sociedade em todo este trabalho realizado.”

O secretário da Saúde de Canoas, Maicon Lemos, destacou que as câmaras frias estão além do acondicionamento adequado de vacinas e medicamentos. “Por trás disso, há uma política estadual que está sendo qualificada, que é a política de imunização. O Rio Grande do Sul tem dado esse exemplo, através de ações práticas, como a entrega de infraestrutura, tecnologia e apoio técnico para que a saúde se desenvolva”. Lembrou ainda que muitos municípios do Estado não tinham nenhuma câmara fria quando a pandemia iniciou e foram beneficiados através dos projetos do governo estadual.

