Esporte Messi diz que pode se aposentar da seleção argentina após a Copa do Mundo: “Vou repensar muitas coisas”

Por Redação O Sul | 26 de março de 2022

“Faz tempo que sou feliz aqui, mesmo antes de ganhar a Copa América", disse o craque em Buenos Aires. “Faz tempo que sou feliz aqui, mesmo antes de ganhar a Copa América", disse o craque em Buenos Aires. (Reprodução/Instagram)

Um dos maiores jogadores da história do futebol, Lionel Messi falou sobre a possibilidade de se despedir da seleção argentina ao final do ano, após a Copa do Mundo do Qatar. Destaque no triunfo da Albiceleste por 3 a 0 sobre a Venezuela, na última sexta-feira, o camisa 10 deixou a possibilidade em aberto.

Autor de um gol na vitória sobre a Vinotinto, o jogador do PSG pode ter feito seu último jogo na Argentina pela seleção. Classificada para a Copa do Mundo, a equipe de Lionel Scaloni não deve atuar em casa novamente até o Mundial do Qatar, que começa em novembro.

“Eu penso no que vem agora, no Equador (próximo jogo da Argentina nas eliminatórias). Depois da Copa do Mundo eu vou ter que repensar muitas coisas”, declarou Messi após a vitória sobre a Venezuela.

Atuando mais centralizado, algo que tem sido comum desde que Scaloni assumiu a seleção da Argentina, Messi foi um dos melhores em campo com dribles e passes. No segundo tempo, marcou o gol que fechou a vitória, em bela assistência de Di María.

Messi, que já viveu momentos turbulentos com a torcida argentina, também agradeceu o carinho dos torcedores na Bombonera. O estádio do Boca Juniors recebeu um grande público, que fez uma bonita festa durante a partida.

“Faz tempo que sou feliz aqui, mesmo antes de ganhar a Copa América. As pessoas demonstram que gostam de mim, e sou agradecido por isso. Tudo flui naturalmente, é mais fácil dentro e fora de campo”, disse o craque.

Fim do relacionamento

O fim do relacionamento entre Lionel Messi e PSG parece se aproximar. De acordo com Jerôme Rothen, o argentino sairá do time da capital da França em junho deste ano.

“Para o bem de todos, Messi deve sair em junho. Esse é o sentimento. Nunca houve um idilio entre Messi e PSG”, disse o ex-atleta aos microfones do RMC Sport.

O ex-jogador do PSG também comparou a felicidade de Messi à infelicidade do jogador no clube francês. Vale ressaltar que, nos últimos dias, Messi vem sendo bastante criticado, sobretudo após a eliminação precoce na Liga dos Campeões da Europa.

“Algumas coisas me chocam. Eles são ruins fisicamente e não jogam e depois vão para a seleção. É uma pena a relação que eles têm com o PSG atualmente. Esses dez dias com a seleção farão com que eles se sintam melhores e melhorem as coisas com o PSG? Ainda estou muito cético quanto a isso”, concluiu.

Na atual temporada, aos 34 anos, Messi anotou apenas sete gols e dez assistências em 26 partidas disputadas.

