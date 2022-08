Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul chega a 40.527 vidas perdidas em consequência do coronavírus

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











No Estado, 3.385 pessoas testaram positivo para a covid. Foto: Reprodução Mais 3.385 gaúchos testaram positivo para covid. (Foto: Leonardo Rosito/PMPA) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Rio Grande do Sul notificou nesta sexta-feira (5) a morte de seis pessoas em consequência da covid, chegando a 40.527 óbitos desde o início da pandemia, em março de 2020.

As informações vêm da Secretaria Estadual de Saúde (SES), que divulgou o boletim atualizado sobre o coronavírus no Estado referente as últimas 24 horas.

Em relação aos novos registros, o Rio Grande do Sul apontou 3.385 pessoas que testaram positivo. Com este número, o Estado chega ao total de 2.660.080 casos confirmados.

Do total de gaúchos contaminados, já se recuperaram da doença 2.597.530 (98% dos casos). Outras 21.858 pessoas seguem em acompanhamento, o que corresponde a 1% das pessoas que ainda estão recebendo atendimento de saúde, pois ainda estão com o vírus ativo no organismo.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI em geral é de 84% (1.679 pacientes em 1.998 leitos em unidades de tratamento intensivo).

Desde o início da pandemia, 5% de 2.660.080 necessitaram hospitalização por síndrome respiratória aguda grave (SRAG), o que corresponde a 127.337 pessoas no Rio Grande do Sul.

Os municípios de residência das vítimas da covid, segundo a SES, nesta sexta-feira são:

– Porto Alegre (1 pessoa);

– Caçapava do Sul (1 pessoa);

– Caxias do Sul (1 pessoa);

– Progresso (1 pessoa).

– Rio Pardo (1 pessoa);

– Santa Maria (1 pessoa).

Vacinação no RS

Ao todo, o Rio Grande do Sul tem 5.513.476 pessoas imunizadas contra a covid com o esquema de três doses da vacina. A informação é da Secretaria Estadual de Saúde (SES), que faz o Monitoramento da Imunização contra a Covid no Estado gaúcho.

Outro dado divulgado nesta sexta-feira (5) pela SES trata-se do percentual relativo a população vacinável: 60,6% das pessoas com 5 anos ou mais estão com o esquema vacinal completo. Se considerar a população residente no Estado, este percentual cai para 56,8%%.

O boletim ainda aponta que 243.428 doses adicionais foram aplicadas em pessoas com baixa imunidade e outras 1.593.050 com doses de reforço ou quarta dose (D4).

Mesmo assim, no contraponto do combate a covid, 664.009 pessoas estão com segunda dose em atraso. E mais 3.134.983 pessoas ainda não retornaram a uma unidade de saúde para receber a primeira dose de reforço.

Desde o início da pandemia do coronavírus, o Rio Grande do Sul já recebeu 29.955.376 de doses de vacinas para combater a doença. Desse número, 28.297.414 foram distribuídas aos municípios gaúchos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul