Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2021

Pacientes imunossuprimidos são os que possuem seus mecanismos normais de defesa contra infecções comprometidos. Foto: Gustavo Garbino/Prefeitura de Canoas

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou, nesta quarta-feira (29), a aplicação da quarta dose da vacina contra o coronavírus em pesssoas imunossuprimidas. A medida começa a valer a partir desta quinta-feira (30) no Rio Grande do Sul.

Todos os indivíduos com mais de 18 anos e que receberam a terceira dose da vacina em até quatro meses podem procurar os locais de imunização nos municípios gaúchos. A medida foi tomada durante reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que ocorreu esta semana.

Os primeiros imunossuprimidos aptos em Porto Alegre poderão tomar a dose de reforço a partir de 16 de janeiro, comforme a Secretaria Municipal de Saúde. O imunizante aplicado será a Pfizer.

Pacientes imunossuprimidos são os que possuem seus mecanismos normais de defesa contra infecções comprometidos. A Resolução contempla pessoas com as seguintes imunossupressões: imunodeficiência primária grave; neoplasias ou outras condições que prejudiquem a resposta imunológica no momento atual (em tratamento); transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) uso de drogas imunossupressoras; pessoas vivendo com HIV/Aids; uso de corticoides em doses igual ou acima de 20mg/dia de predsona, ou equivalente a cerca de 14 dias; uso de drogas modificadoras de resposta imune; autoinflamatórias, doenças intestinais inflamatórias.

