Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul confirma quatro mortes por coronavírus neste domingo e 132 novos casos

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











A taxa de ocupação dos leitos de UTI em geral é de 55,3%. Foto: EBC A taxa de ocupação dos leitos de UTI em geral é de 55,3%. (Foto: EBC) Foto: EBC

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Rio Grande do Sul registrou a morte de quatro pessoas em decorrência de complicações do coronavírus e 132 novas infecções neste domingo (19). Com estes números, o Estado chega ao total de 36.358 mortes por coronavírus e 1.499.745 casos confirmados da doença.

As informações são da Secretaria Estadual da Saúde (SES), que atualizou o boletim sobre a pandemia referente as últimas 24 horas.

Do total de pessoas contaminadas no Rio Grande do Sul já se recuperaram da doença 1.462.593 (98% dos casos). Outras 693 (0%) pessoas seguem em acompanhamento.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI em geral é de 55,3% ( 1.769 pacientes em 3.200 leitos em unidades de tratamento intensivo).

Desde o início da pandemia, 8% de 1.499.745 necessitaram hospitalização por síndrome respiratória aguda grave (SRAG), o que corresponde a 114.233 pessoas no Rio Grande do Sul.

Confira abaixo os municípios de residência das vítimas do coronavírus:

– Bossoroca (homem, 68 anos);

– Gravataí (homem, 62 anos);

– Pelotas (homem, 72 anos);

– São Leopoldo (mulher, 51 anos).

O falecimento destas quatro vítimas do coronavírus ocorreu entre os dias 13 e 17 de dezembro deste ano. Entretanto, o município de domicílio de cada um só informou o óbito neste domingo.

Dose da Janssen

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre irá ampliar novamente o público apto a receber a dose de reforço da Janssen. A partir desta segunda-feira (20), poderão receber o imunizante todas as pessoas vacinadas com Janssen até 8 de julho. A vacinação irá ocorrer em oito unidades de saúde e no Shopping João Pessoa.

O anúncio de novo cronograma, com a ampliação para mais públicos, dependerá da avaliação da quantidade de doses em estoque nesta segunda.

De acordo com o Ministério da Saúde, quem tomou a vacina da Janssen deve tomar a segunda dose do mesmo imunizante em um intervalo de dois a seis meses após a primeira dose. Gestantes e puérperas vacinadas com Janssen devem completar o esquema vacinal com a Pfizer/BioNTech, no mesmo intervalo. Para receber a dose de reforço, é preciso levar documento de identidade e carteira de vacinação com o registro da primeira aplicação da Janssen.

Locais e horários de aplicação da dose de reforço da Janssen:

– Unidades de saúde – das 8h às 17h: Álvaro Difini, Assis Brasil, Glória, IAPI, Santa Cecília e Santa Marta;

– Unidades de saúde – das 8h às 21h: São Carlos e Tristeza;

– Shopping João Pessoa – 9h às 17h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul