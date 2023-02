Notícias Rio Grande do Sul criou mais de 100 mil vagas de emprego com carteira assinada em 2022

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Setor de serviços liderou com o maior saldo entre contratações e demissões. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pelo segundo ano consecutivo, o número de contratações foi maior que o de demissões no Rio Grande do Sul. Em 2022, de acordo com o Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta terça-feira (31), houve a abertura de 100,8 mil vagas com carteira assinada no acumulado de janeiro a dezembro. Esse valor corresponde a diferença entre admissões e desligamentos no período.

Apesar do saldo positivo, foi registrado um recuo de 28,4% ante 2021, ano marcado pela consolidação da retomada em alguns setores após o momento mais crítico da pandemia.

Em dezembro, único mês com resultado negativo, o Estado fechou 27,8 mil postos de emprego formal. Esse resultado no último mês do ano é sazonal, mas a queda ocorre em patamar mais elevado na comparação com o mesmo mês de 2021, quando foram fechados 19,4 mil postos.

O setor de serviços liderou com o maior saldo entre contratações e demissões, com abertura de 50.270 vagas no acumulado de 2022. A indústria aparece logo na sequência, com 22.279 postos. A agropecuária (3.599) apresentou o resultado mais tímido entre os cinco segmentos pesquisados.

Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados consideram os trabalhadores com carteira assinada, não incluindo os informais. Os números do Caged são coletados das empresas e abarcam o setor privado com carteira assinada. Os dados são revisados mensalmente, o que pode gerar números diferentes nos meses seguintes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/rio-grande-do-sul-criou-mais-de-100-mil-vagas-de-emprego-com-carteira-assinada-em-2022/

Rio Grande do Sul criou mais de 100 mil vagas de emprego com carteira assinada em 2022