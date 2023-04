Agro Rio Grande do Sul deve colher cerca de 5 mil toneladas de noz-pecã nesta safra

O Rio Grande do Sul é considerado o maior produtor de noz-pecã do País Foto: Divulgação O Rio Grande do Sul é considerado o maior produtor de noz-pecã do País. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Rio Grande do Sul possui a maior área plantada de cultura de noz-pecã do Brasil, com cerca de 7 mil hectares. Nesta safra, a expectativa é de que sejam colhidas cerca de 5 mil toneladas da fruta no Estado.

A abertura oficial da colheita foi realizada na sexta-feira (14), na Fazenda Leocádia, em Santa Maria, na Região Central do Estado, com a presença do secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Giovani Feltes, entre outras autoridades.

Há aproximadamente 1,3 mil produtores da nogueira-pecã espalhados em todas as regiões do RS, com maior concentração na Depressão Central e no Vale do Taquari. Dos 7 mil hectares cultivados, cerca de 5 mil estão em idade de frutificação. A pecã tarda para entrar em produção (seis anos ou mais), mas tem longevidade produtiva centenária.

O secretário da Agricultura destacou o potencial do produto e a importância da criação de novas oportunidades e do compartilhamento de conhecimento para expandir ainda mais a produção. “Abrir novos mercados é fundamental. Representa a possibilidade de, ao longo do tempo, termos múltiplas pessoas trabalhando nessa cultura e a disponibilidade de um volume significativo de recursos. Isso contribuirá para os resultados positivos na balança comercial”, ressaltou.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Pecanicultura, neste ano a produção brasileira pode alcançar 7 mil toneladas de noz-pecã, mas o consumo nacional estaria em torno de 4,5 mil toneladas, o que possibilita a abertura de mercados para exportação.

