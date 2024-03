Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul deve registrar maior safra de soja de sua história

Por Redação O Sul | 5 de março de 2024

Projeção consta em relatório divulgado nessa terça-feira pela Emater-Ascar. (Foto: EBC)

Estimativa divulgada pela Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-Ascar) aponta que o Rio Grande do Sul deve registrar neste ano a sua maior safra de soja desde 1970, quando o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) iniciou o levantamento oficial do desempenho agrícola.

Os dados indicam, ainda, que o somatório de produção das outras culturas também alcançará o patamar mais alto da série histórica. A projeção é de uma colheita superior a 35 milhões de toneladas de grãos, em uma área plantada superior a 8,4 milhões de hectares.

Principal cultura agrícola do Estado em termos de área e produção, a soja tem produção estimada para a safra de verão 2023-2024 aproximadamente 22,3 milhões de toneladas, em uma área plantada de quase 6,7 milhões de hectares – uma média de 3,3 toneladas por hectare. Caso se confirme, esse volume representará um aumento de 70,8% em comparação ao desempenho do ano anterior.

“Os números da soja são muito bons e vale ressaltar que, no ano passado, a safra ficou na décima posição [no comparativo com outros anos desde 1970]”, frisou o diretor técnico da Emater-Ascar no Rio Grande do Sul, Claudinei Baldissera. “Também teremos um crescimento significativo em relação à safra anterior, que sofreu os efeitos da estiagem, teremos um crescimento significativo.”

O levantamento é produzido com dados dos escritórios da empresa nos 497 municípios no Rio Grande do Sul e passam por revisão e compilação a cargo das gerências técnica e de planejamento. A divulgação teve como local a Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque (Região Norte do Estado), nessa terça-feira (5).

“A metodologia tem sido adotada há muitos anos e se mostra bastante assertiva, pois a estimativa inicial de produtividade é identificada a partir de um cálculo de tendência baseado na média alcançada ao longo dos últimos dez anos em cada município”.

Outras culturas

O milho teve uma área plantada de 812,7 mil hectares e a projeção de produção é de 5,2 milhões de toneladas. A cultura apresentou aumento de 32,2% na produtividade em comparação à safra anterior. Pela estimativa atual, a produtividade média deve ser de 6,4 toneladas por hectare (contra 4,8 toneladas no ano passado).

Já o arroz irrigado ocupa uma área plantada de aproximadamente 900 mil hectares. A estimativa da Emater-Ascar e do Instituto Riograndense do Arroz (Irga) é de uma produtividade em torno de 8,3 toneladas por hectare, ao passo que a colheita deve se aproximar de 7,5 milhões de toneladas.

O feijão, por sua vez, alcançou na primeira safra uma produção próxima a 48,5 mil toneladas em área total plantada de 25,2 mil hectares. Já para a segunda safra, a estimativa é de 31,2 mil toneladas em 19,9 mil hectares.

(Marcello Campos)

