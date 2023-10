Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul deve registrar temperaturas próximas de 0°C nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Tempo deve permanecer seco até o domingo. (Foto: Ricardo Giusti/Arquivo PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ingresso de uma massa de ar polar derrubou as temperaturas no Rio Grande do Sul nas últimas horas, com índices abaixo de 5°C em diversas regiões. De acordo com a empresa de meteorologia Metsul (metsul.com), os termômetros de cidades como Caçapava do Sul devem registrar mínimas em torno de 0ºC nesta sexta (13) e de 3ºC no sábado.

A nebulosidade impede uma queda ainda maior na região dos Campos de Cima da Serra (a mais fria do Estado). Entretanto, no decorrer do fim de semana alguns municípios podem ter mínimas entre 1ºC e 2ºC. É o caso de Júlio de Castilhos (2ºC). O tempo também será de “renguear cusco” em Dom Pedrito (3ºC), Santa Maria (5ºC) e Itaqui (6ºC), dentre outros.

Para Porto Alegre e demais municípios da Região Metropolitana, a projeção é de 9ºC a 11ºC nas primeiras horas desta sexta, enquanto a máxima não deve passar de 16ºC, à tarde. A faixa mais baixa deve cair para 7ºC a 9ºC no fim de semana e a região da Capital terá uma madrugada bastante fria no sábado, com clima aberto e seco.

Entre a madrugada e a manhã dessa quinta-feira (12) foram registradas mínimas de 2,2ºC em Pedras Altas e Pinheiro Machado, 3,3ºC em Herval, 4,1ºC em Jaguarão; 4,2ºC em Livramento e 4,6ºC em Bagé.

Chuva

Ao longo de toda a sexta e sábado, a chuva dará uma trégua à grande maioria das regiões do mapa do Estado. Mas as nuvens devem ficar novamente carregadas no domingo (15), causando instabilidade exceto no Sul e Fronteira-Oeste do mapa.

“O centro de alta pressão ao qual está associada a massa de ar frio se encontra na Argentina e estará posicionada sobre o Rio da Prata na madrugada desta sexta, o que permitirá uma melhora do tempo em grande parte do Rio Grande do Sul”, detalha a Metsul.

Geada

Há indicativo para grande possibilidade de queda de geada em Bagé e outras cidades da Fronteira-Oeste gaúcha, bem como em São José dos Ausentes (Campos de Cima da Serra). O serviço de meteorologia da Metsul considera o fato “relevante, em se tratando de outubro, pelo fim da safra de inverno e começo da de verão”.

E acrescenta: “Sempre que uma massa de ar frio de maior intensidade ingressa nesta época do ano, há uma grande preocupação no campo com o risco de geada tardia”. O fenômenos não deve atingir as principais áreas produtoras de grãos da Região Sul do País, de acordo com as projeções da empresa especializada.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/rio-grande-do-sul-deve-registrar-temperaturas-proximas-de-0c-nesta-sexta-feira/

Rio Grande do Sul deve registrar temperaturas próximas de 0°C nesta sexta-feira

2023-10-12