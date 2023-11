Geral Rio Grande do Sul deve ter chuvas fortes nos próximos dias

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2023

Até a próxima quinta-feira (16), os acumulados de chuva podem superar 200 mm entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. (Foto: Reprodução)

Nos próximos dias, o ar quente, úmido e bastante instável vai predominar na Região Sul do País. Os maiores acumulados de chuva até este domingo (12) devem ocorrer no Rio Grande do Sul, especialmente no Centro-Sul do Estado, com valores pontuais acima de 100 milímetros, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Até a próxima quinta-feira (16), os acumulados de chuva podem superar 200 mm entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

A Defesa Civil gaúcha divulgou nessa sexta-feira um alerta para chuva pontualmente forte, descargas elétricas, eventual queda de granizo e ventos fortes. O aviso é válido até as 10h deste sábado (11). “Antes dos temporais, procure checar as condições do telhado de sua residência e árvores nas proximidades. Durante as chuvas, fique em segurança, retire eletroeletrônicos da tomada e mantenha portas e janelas bem fechadas. Procure informações com a Defesa Civil do seu município sobre medidas de prevenção e sobre apoio à população em caso de granizo e outros transtornos”, informou o órgão.

Ainda de acordo com o Inmet, áreas de instabilidade vão provocar, neste sábado (11), fortes pancadas de chuva, com rajadas de vento acima de 80 km/h e queda de granizo, especialmente entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

No domingo (12), o cenário se repete, com novos temporais entre os dois Estados. A partir de segunda (13) e terça-feira (14), a instabilidade ganha força e se espalha, atingindo também áreas do Paraná.

Porto Alegre

Em outubro, Porto Alegre registrou 121,7 milímetros de precipitação (chuva) na estação convencional do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), localizada no bairro Jardim Botânico. Esse valor é cerca de 20% abaixo da Normal Climatológica (1991-2020), que é de 153,2 mm. Ainda assim, o mês foi o mais chuvoso desde 2019, quando a estação registrou o total 280,1 mm.

O maior volume de chuva em 24 horas foi de 48,7 mm, registrado no dia 17. No mês foram computados dez dias com chuva acima ou igual a 1 mm. Está dentro da Normal para o período, que é de dez dias.

A média da temperatura mínima na estação convencional ficou em 15,8°C, apenas 0,1°C acima da Normal Climatológica (1991-2020), que é de 15,7°C.

A média da temperatura máxima fechou o mês com 23,9°C na estação convencional. Esse valor é 1,3°C abaixo da Normal Climatológica (1991-2020), que é de 25,2°C. Foi a menor média de máxima para outubro, desde o ano de 2015, quando foi verificado 23,6°C.

A menor temperatura registrada no mês de outubro foi de 8,8°C, verificada no dia 2. Já a máxima temperatura foi de 31,7°C, no dia 28. Ambas foram registradas na estação climatológica principal de Porto Alegre, localizada no bairro Jardim Botânico. Também foi a menor máxima para outubro desde 2015, quando a estação registrou 31,0°C.

2023-11-10