Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Fashion Week: vitrine de moda para estilistas e marcas promete movimentar o setor no Estado

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2022

O evento apresentará uma plataforma de moda, negócios e entretenimento cultural. Foto: Divulgação

Porto Alegre será palco de um evento de moda que vai movimentar o setor e colocar a capital novamente em destaque no cenário fashion. O Rio Grande do Sul Fashion Week, tem como objetivo ser uma vitrine de moda para grifes, multimarcas, microempreendedores e estilistas do Estado. O RSFW acontece nos dias 8 e 9 de novembro no Salão Nobre da Catedral Metropolitana, a partir das 17h.

O evento, que conta com o apoio da Rede Pampa, apresentará uma plataforma de moda, negócios e entretenimento cultural a um público diversificado, convidado por marcas, estilistas, parceiros e a organização. Com o propósito de integrar lojistas, fabricantes, fornecedores, formadores de opinião e consumidores, diversas atividades serão promovidas, como comércio, apresentações musicais e exposições.

A programação inclui ainda Fashion Talks, palestras com profissionais experientes que vão debater pautas diversas, desde sustentabilidade e empreendedorismo à tecnologia no segmento. Além dos palcos, a estrutura contará com ambientes fotogramáveis, lounge VIP, pop-up stores e arena de desfiles, promovendo uma verdadeira imersão no universo fashion.

Para Tatiana Sulepa, a coordenadora do evento, o Rio Grande do Sul sempre foi um exemplo de inovação, empreendedorismo, criatividade e cultura para o resto do país. “O setor da moda precisa, mais do que nunca, dessas características. Com o RSFW, queremos resgatar essas qualidades e fomentar o mercado local”, destaca, contando que, se não fosse a pandemia, a atração já estaria em sua segunda edição.

“O sol nasce para todos, mas quem vê o horizonte são os que enxergam além do quadrado. E essa é uma grande oportunidade para todos mostrarem a sua importância e o que têm a oferecer para este segmento, que é gigante e lindo”, complementa.

O acesso ao lounge do evento e às ações realizadas é gratuito mediante inscrição no site www.cnfw.com.br/rsfw. Para assistir aos desfiles, é necessário ser cliente e obter o convite com as marcas participantes, patrocinadores e apoiadores do RSFW.

Embaixadores

Profissionais de diferentes áreas irão representar e prestigiar o Rio Grande do Sul Fashion Week: os embaixadores do evento. Entre eles estão a personal stylist Mariana Alfonsin, a influenciadora digital Larissa Ughini e a comunicadora da Rede Pampa Ali Klemt, que vão acompanhar desfiles de marcas como Forum, Ellus, Vizzano, Angela de Xavier e Riachuelo, além de estilistas convidados, como os cearenses Kalil Nepomuceno e Rafaela Castro.

“A moda é apaixonante, é a expressão para o mundo de quem a gente é, e através dela conseguimos perceber as nuances e as mudanças comportamentais de uma sociedade. Como embaixadora, quero levar todo esse entusiasmo e paixão para esse evento, que colocará o estado de novo em foco como um celeiro de estilistas e criadores de conteúdo de moda que somos”, ressalta Ali Klemt.

Esse ano, o Circuito Nacional Fashion Week tem em sua agenda, além de Porto Alegre, edições em Campo Grande, Ribeirão Preto, São Luís e Fortaleza, fomentando a moda de norte a sul do Brasil.

Parceria

Sempre presente nos eventos culturais e econômicos mais importantes do estado, a Rede Pampa é apoiadora oficial do circuito, garantindo a melhor divulgação e cobertura multimídia do evento, através de seus diversos veículos de rádio, televisão e internet, com equipe integrada e presente, mostrando ao público gaúcho cada detalhe da iniciativa que promete oxigenar a cena fashion e a indústria da moda.

