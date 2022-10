Rio Grande do Sul Estão abertas as inscrições para guarda-vidas civis temporários no litoral gaúcho

Os guarda-vidas civis atuam para evitar afogamentos nas praias gaúchas durante a temporada de verão

O CBMRS (Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul) lançou os editais do processo seletivo para a capacitação de 40 guarda-vidas civis temporários e para até 400 já capacitados na Operação Verão Total nas temporadas 2020/2021 ou 2021/2022.

Os guarda-vidas civis devem executar funções relacionadas à atividade de salvamento aquático, sob supervisão e comando do CBMRS, ao qual os contratados estarão, administrativa e operacionalmente, subordinados. Os profissionais atuarão a partir do mês que vem até abril de 2023, período que poderá ser reduzido conforme as necessidades do Corpo de Bombeiros.

As inscrições prosseguem até 4 de novembro. No momento da inscrição, o candidato fará a opção da habilidade desejada (águas de mar ou águas internas). A opção entre Litoral Sul e Litoral Norte não poderá ser alterada após homologados os recursos de inscrição. Além disso, o guarda-vidas não poderá atuar em região diferente da escolhida.

Durante a realização da capacitação técnica de guarda-vidas, o candidato receberá, mensalmente, remuneração de R$ 2.120, proporcional ao número de dias do curso. Após a contratação, o guarda-vidas civil temporário terá remuneração mensal de R$ 2.120, com acréscimo de 100% a título de risco de vida, totalizando R$ 4.240, além de 30 vales-refeição e auxílio-transporte.

