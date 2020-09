Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul ganha 38 novos leitos de UTI para atendimento de adultos pelo SUS

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2020

Com as novas habilitações, o Estado chega a 1.856 leitos desse tipo Foto: Divulgação Com as novas habilitações, o Estado chega a 1.856 leitos desse tipo. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Ministério da Saúde autorizou nesta quinta-feira (10) a abertura de 38 novos leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) para atendimento de adultos pelo SUS (Sistema Único de Saúde) na rede hospitalar do Rio Grande do Sul.

Com essas novas habilitações, solicitadas pela Secretaria da Saúde, o Estado chega a 1.856 leitos desse tipo, um aumento de 99% na capacidade de atendimento desde o início da pandemia do coronavírus, quando havia 933 unidades em funcionamento.

Segundo o governo gaúcho, a duplicação da rede de atendimento fez com que, apesar do crescimento do número de pacientes graves de Covid-19, a taxa de ocupação se mantivesse estável, sempre abaixo dos 80%.

A autorização prevê o atendimento pelo SUS de pacientes graves com Covid-19 ou suspeitos de contaminação pelo vírus. A habilitação desses novos leitos está prevista na Portaria 2398/2020 do Ministério da Saúde, publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira.

Os novos leitos de UTI, que a partir de agora receberão verbas federais para a prestação do serviço, aguardavam pela habilitação desde julho. Os 38 leitos estão distribuídos nos municípios de Caxias do Sul (8), Novo Hamburgo (5), Porto Alegre (10), Santa Maria (5) e Santa Rosa (10). A contratação valerá por 90 dias, podendo ser prorrogada enquanto durar a situação de emergência pública causada pela disseminação do coronavírus.

O Diário Oficial da União desta quinta também publicou portaria prevendo a prorrogação dos prazos de habilitação de outros 20 leitos anteriormente liberados pelo Ministério da Saúde. Em Bento Gonçalves, Erechim, Espumoso e Farroupilha, cinco leitos de UTI em cada um dos municípios receberam prorrogação, garantindo o pagamento de diárias nessas vagas por mais 30 dias.

