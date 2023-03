Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul homologa situação de emergência em mais 46 cidades gaúchas afetadas pela estiagem

Por Redação O Sul | 1 de março de 2023

Total sobe para 272; 352 municípios já pediram socorro Foto: Arquivo/Defesa Civil (Foto: Arquivo/Defesa Civil) Foto: Arquivo/Defesa Civil

Nesta quarta-feira (01) foram homologados os decretos de situação de emergência em mais 46 cidades gaúchas em decorrência da estiagem. Com a medida, o grupo contemplado passa a contar com uma série de benefícios relativos a ajuda humanitária.

Dos 349 municípios que já decretaram situação de emergência em razão da falta de chuvas no Rio Grande do Sul, 272 já tiveram os decretos homologados pelo governo estadual, enquanto o federal reconheceu 236.

De acordo com a Sala de Situação do governo gaúcho, mesmo com o enfraquecimento do fenômeno La Niña, ainda são lentos o retorno das chuvas e a recuperação das lavouras depois de três meses e meio de estiagem.

Confira os municípios com situação de emergência homologada nesta quarta-feira:

General Câmara, Ibirubá, Salto do Jacuí, Augusto Pestana, Vitória das Missões, Barra do Quaraí, Campo Novo, Coqueiro Baixo, Ibiraiaras, Paraí, Protásio Alves, Pântano Grande, Ipiranga do Sul, Lagoa dos Três Cantos, Tio Hugo, Severiano de Almeida, Pontão, Mormaço, Ciríaco, São Domingos do Sul, Vanini, Itatiba do Sul, Não-Me-Toque, Marau, Jacuizinho, Tapera, Catuípe, Nova Candelária, Bozano, Tuparendi, Alegria, Caibaté, Alecrim, Santo Antônio das Missões, Ametista do Sul, Nova Boa Vista, Putinga, Barros Cassal, Roca Sales, Forquetinha, Herveiras e Fazenda Vilanova; São José do Sul, Salvador do Sul, São Jorge e André da Rocha.

