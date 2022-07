Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul inicia treinamento de 11 mil recenseadores para o Censo 2022

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Serão treinadas cerca de 11 mil pessoas em mais de 300 municípios gaúchos. Foto: Divulgação Serão treinadas cerca de 11 mil pessoas em mais de 300 municípios gaúchos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Começou nesta segunda-feira (18) o treinamento presencial dos mais de 180 mil futuros recenseadores convocados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O treinamento acontece em cerca de 5 mil locais e 10 mil salas de aula espalhadas por todos os Estados do País. O período de aprendizado durará cinco dias, com oito horas diárias de aula, se encerrando na sexta-feira (22). Haverá ainda turmas que iniciam na semana seguinte, com aulas de 25 a 29 de julho.

No Rio Grande do Sul, serão mais de 580 turmas em cerca de 300 cidades, nas quais serão treinadas aproximadamente 11 mil pessoas. Em Porto Alegre, as aulas ocorrerão em dezessete locais, incluindo escolas públicas, faculdades, órgãos públicos, entidades de classe e associações.

“Nós vamos começar o treinamento dos recenseadores na etapa presencial, mas eles já estão sendo treinados há tempos”, ressalta a gerente de Treinamentos de Censos, Cynthia Damasceno. “Preparamos um curso em EAD (Ensino a Distância) com conceitos fundamentais do Censo e esse conteúdo caiu na prova do processo seletivo simplificado. Os recenseadores passaram também por uma etapa autoinstrucional com a leitura prévia do Manual do Recenseador e do Manual de Entrevista, disponíveis no site do Censo 2022. Eles já iniciaram o treinamento bem antes de estarem em sala de aula”, acrescenta.

“Também aproximamos esse treinamento presencial do início da coleta para que o conhecimento que o recenseador acaba de adquirir fique ‘fresco’ na cabeça dele”, complementa o gerente substituto de Treinamentos de Censos, Miguel Montenegro.

O IBGE utiliza o treinamento em cascata, também aplicado em operações anteriores, que consiste em treinar pessoas para capacitarem outras pessoas. “É um processo, uma sequência, uma onda. É o método que usamos para, a partir de um grupo de especialistas do IBGE nos temas censitários, capacitar um número cada vez maior de servidores que atuam como técnicos e multiplicadores, passando pelos coordenadores e técnicos das Unidades Estaduais, pelos coordenadores censitários de subárea (CCS), agentes censitários municipais (ACM) e agentes censitários supervisores (ACS), que são os últimos multiplicadores, responsáveis pela função de instruir os mais de 180 mil recenseadores”, destaca Cynthia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul