Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul lança série especial sobre a duplicação da ERS-118

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Minidocumentário registrou visita do governador Leite e do secretário Costella às obras na rodovia na Região Metropolitana Foto: Álvaro Bitencourt/Ascom Selt Minidocumentário registrou visita do governador Leite e do secretário Costella às obras na rodovia na Região Metropolitana. (Foto: Álvaro Bitencourt/Ascom Selt) Foto: Álvaro Bitencourt/Ascom Selt

O principal projeto rodoviário do governo do Estado será o tema de uma série especial que vai ao ar a partir desta terça-feira (1°). Lançados pelas secretarias de Comunicação e de Logística e Transportes, os vídeos contam a evolução e a importância da duplicação da ERS-118, na Região Metropolitana de Porto Alegre – cujas obras devem ser entregues neste mês.

O material mostra o avanço das obras desde junho do ano passado e o impacto da duplicação para o setor logístico, a economia gaúcha e a segurança dos usuários. “Será uma história contada a partir do ponto de vista dos moradores, motoristas e empresários, certamente os maiores beneficiados com essa grande conquista”, afirma o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

“Queremos não apenas prestar contas dos esforços que estão sendo feitos para concluirmos essa obra, mas também destacar a relevância da duplicação como porta de entrada para que mais empresas invistam na ERS-118”, acrescenta Costella.

Os minidocumentários também contarão com depoimentos do governador Eduardo Leite, de diretores do Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) – órgão executor da obra – e de representantes da EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias) e do CRBM (Comando Rodoviário da Brigada Militar).

O diretor comercial da LOG Commercial Properties, Guilherme Trotta, veio de Belo Horizonte para participar de um dos minidocumentários. Ele falou sobre o empreendimento que a empresa – uma das maiores do ramo de galpões logísticos do país – está construindo às margens do km 13 da ERS-118.

Serão 55,5 mil metros quadrados de área bruta locável, com investimento de R$ 60 milhões e geração prevista de mais de 160 empregos diretos na região. A série será veiculada em sites e redes sociais do governo do Estado.

Sobre a duplicação da ERS-118

A duplicação da ERS-118 liga a BR-116, em Sapucaia do Sul, à BR-290 (Freeway), em Gravataí, passando também pelos municípios de Esteio e Cachoeirinha. A obra de duplicação tem 21,5 quilômetros de extensão e está com 95% do cronograma finalizado.

A entrega está prevista para este mês. O investimento para a conclusão dos trabalhos é de R$ 131 milhões, oriundos de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul