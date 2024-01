Colunistas Rio Grande do Sul poderá implantar o selo “PET Friendly”

Por Flavio Pereira | 27 de janeiro de 2024

Projeto da deputada Silvana Covatti propõe implantar o selo “PET Friendly” para estimular o bem-estar animal. (Foto: Divulgação)

O Rio Grande do Sul poderá distinguir com o selo “PET Friendly” estabelecimentos públicos ou privados que promovam o bem-estar animal. A iniciativa foi formalizada pela Deputada Estadual Silvana Covatti (PP), à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul através de Projeto de Lei que institui o selo “PET Friendly”. A proposta, desenvolvida em colaboração com a Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul (Setur RS), o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul (CRMV-RS) e a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul (Sema-RS), explica a deputada, “tem como objetivo não apenas fortalecer os laços entre animais de estimação e suas famílias, mas também impulsionar o turismo no Estado”. Pesquisa Radar 2021 revela que 30% das famílias passaram a contar com pets durante a pandemia, ressaltando a relevância da temática.

Uma pesquisa feita pela Secretaria de Turismo junto aos meios de hospedagem cadastrados no CADASTUR, sistema de registro de pessoas físicas e jurídicas atuantes no setor de turismo apontou que, nos 792 hotéis formais no estado, a pesquisa obteve 69 respostas, representando 8,7% do total de meios de hospedagem. Os resultados revelaram que 96,7% dos hotéis de 43 municípios do Rio Grande do Sul consideram o selo “PET Friendly” como um estímulo ao fluxo turístico.

Irmãos Batista, da J&F, retomam parceria com o governo federal

Aposentado em abril do ano passado do STF, o ex-ministro Ricardo Lewandowski foi contratado uma semana depois como advogado Senior da J&F, holding dos irmãos Wesley e Joesley Batista, para atuar na maior disputa societária do País. São R$ 15 bilhões em disputa, em um imbróglio que se arrasta no Judiciário. Indicado ao Ministério da Justiça, ele deverá abrir mão da posição de advogado dos irmãos Batista. A J&F quer desfazer um negócio com Paper, empresa indonésia que se comprometeu a comprar a Eldorado Celulose, dos irmãos Batista. Estes, depois da venda, resolveram mudar de ideia. Os irmãos Batista já acumulam derrotas no Tribunal de Justiça de São Paulo, onde Lewandowski, agora ministro da Justiça, já foi desembargador pelo quinto constitucional na vaga de advogados, nomeado em 1997 pelo então governador Orestes Quércia, antes de chegar ao STF. Com a nomeação para o Ministério da Justiça, Lewandowski deixou o emprego na J&F.

Irmãos Batista ganham concessão para comprar energia da Venezuela

Mas os irmãos Batista dão sorte com o governo Lula, onde Ricardo Lewandowski, seu ex-advogado, agora é ministro da Justiça. Depois de muitos problemas com a Operação Lava-Jato, onde formalizaram acordos para devolução de bilhões em propinas pagas a agentes políticos, agora viram sua sorte mudar. Lula liberou a empresa de Joesley para comprar energia da Venezuela, e com isso o Brasil pagará mais caro.

Entenda o acordo com a ditadura a Venezuela, que cheira a um novo escândalo

A Venezuela havia firmado um acordo de venda de energia para o Brasil por 20 anos. Porém passou a descumprir o acordo, e aumentar os valores fora da previsão contratual. Até que em 2019 o governo Jair Bolsonaro (PL) rompeu o acordo, faltando dois anos para o encerramento do contrato. Agora, o presidente Lula reativou o contrato com a ditadura de Maduro, e concedeu o negócio à empresa Âmbar, braço de energia da J&F Investimentos, dos empresários Joesley e Wesley Batista, que também controla a JBS, maior empresa de carnes do mundo. A Âmbar sugeriu, e o governo de Lula aceitou, que o consumidor pague de R$ 900 a R$ 1.080 pelo MWh (megawatt-hora), preços bem superiores aos cobrados pela Venezuela de 2001 até 2019, quando o governo Jair Bolsonaro (PL) rompeu o acordo.

Valdemar afirma que Alexandre de Moraes “sonha ser presidente da República”

Em entrevista ao jornal O Globo, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto afirma que o ministro do STF Alexandre de Moraes “sonha” em ser candidato a presidente. “Ele [Alexandre de Moraes] quer se mostrar, quer ser candidato a presidente” e explicou sua convicção: “É o caminho do Moro. O camarada aparece na televisão, nos jornais e enlouquece. A soberba ataca, e você não percebe. É o que ele quer. Não tenha dúvida. Quem imaginava que o Moro seria candidato e iria largar a carreira dele? Ninguém”.

Brasil paga mico internacional com decisão da Corte de Haia

O Brasil acabou pagando um mico internacional com a decisão de ontem da Corte Internacional de Justiça de Haia. A Corte negou as acusações da África do Sul, endossadas pelo Brasil, de que Israel comete genocídio na Faixa de Gaza. A Corte apenas decidiu que Israel deve tomar medidas para “prevenir genocídio” em Gaza e não pediu cessar-fogo imediato. Foi a primeira decisão sobre o processo aberto pela África do Sul contra Israel por conta dos bombardeios na Faixa de Gaza. Israel nega a acusação e diz que África do Sul dá cobertura política para o Hamas. “Se houve atos de genocídio, eles foram perpetrados contra Israel. O Hamas busca o genocídio contra Israel”, disse ao tribunal o consultor jurídico do Ministério das Relações Exteriores de Israel, Tal Becker.

