Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2021

Avião que transporta o imunizante chega neste domingo em Porto Alegre Foto: Agência Brasil Avião que transporta o imunizante chega neste domingo em Porto Alegre. (Foto: Reprodução) Foto: Agência Brasil

O Ministério da Saúde confirmou que 116 mil doses da vacina de Oxford/AstraZeneca contra o coronavírus chegam no Rio Grande do Sul na manhã deste domingo (24). A chegada do imunizante no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, está prevista para as 9h35min.

Depois, as doses seguirão para a Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos da Secretaria da Saúde, na Capital. Elas serão registradas e distribuídas entre as 18 Coordenadorias Regionais de Saúde, que enviarão o lote aos municípios de acordo com os critérios de ordenamento dos grupos prioritários.

Assim como ocorreu na chegada das 341,8 mil doses da Coronavac, o Estado prepara a logística de distribuição com transporte aéreo e rodoviário. As novas doses serão aplicadas principalmente em trabalhadores da saúde.

