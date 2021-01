A cerimônia ocorreu de forma simbólica, horas depois do desembarque de 2 milhões de doses da vacina no Rio de Janeiro. O imunizante foi produzido no Instituto Serum, na Índia, e passou por um procedimento de análise de segurança na Fiocruz antes de ser liberado ao Ministério da Saúde, que vai distribuí-lo.

A previsão é de que todos os Estados recebam as doses neste domingo (24). O uso emergencial da vacina de Oxford/AstraZeneca no Brasil foi autorizado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

“Hoje é um dia simbólico. Nós vamos comemorar de verdade quando tivermos 70% da população vacinada”, disse Margareth após ser imunizada.