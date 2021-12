Rio Grande do Sul Novo lote com 110 mil doses de reforço da vacina da Janssen começa a ser distribuído às cidades gaúchas

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Vacina da Janssen tem por diferencial a necessidade de apenas uma dose Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini Definição das cotas terá como critério a demanda pelo fármaco. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta quarta e quinta-feira (16), as 18 Coordenadorias Regionais da Secretaria Estadual da Saúde (SES) recebem o novo lote de vacinas contra o coronavírus produzidas pela Janssen. São aproximadamente 110 mil doses que chegaram ao Rio Grande do Sul na manhã passada, para reforçar o esquema de imunização com o fármaco de aplicação única.

A partir das 9h, estão aptas a retirar suas respectivas cotas na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), em Porto Alegre, as seguintes Coordenadorias: 1ª (Capital), 3ª (Pelotas), 4º (Santa Maria), 5ª (Caxias do Sul), 6ª (Passo Fundo), 8ª (Cachoeira do Sul), 11ª (Erechim), 12ª (Santo Ângelo), 17ª (Ijuí) e 18ª (Osório).

Já às 8h de quinta-feira começa a entrega, também na Ceadi, para as demais Coordenadorias Regionais: 2ª (Frederico Westphalen), 7ª (Bagé), 9ª (Cruz Alta), 10ª (Alegrete), 13ª (Santa Cruz do Sul), 14ª (Santa Rosa), 15ª (Palmeira das Missões) e 16ª (Lajeado).

Diferente da logística adotada anteriormente, a distribuição para as prefeituras não será por critério de proporcionalidade, mas de demanda. Ou seja: ao menos em tese, quem precisar mais terá direito a um quantitativo maior.

Orientações

– Quem tomou a vacina da Janssen deve receber o reforço com o mesmo imunizante em um intervalo de dois a seis meses após a primeira injeção;

– O mesmo intervalo vale para gestantes e puérperas (mães que deram à luz até 45 dias atrás) vacinadas com Janssen, mas no caso desse grupo a dose-extra tem que ser do imunizante da Pfizer;

– Para receber a dose, a exigência é a mesma dos demais fármacos (Coronavac, Oxford e Pfizer): apresentação de documento de identidade com CPF, juntamente com a carteira de vacinação na qual consta o registro da dose anterior.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul