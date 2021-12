Saúde Mais saúde mental em 2022: 7 dicas para colocar em prática desde já

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2021

É fundamental cuidar de si e dos próprios sentimentos e pensamentos. (Foto: Reprodução)

Nunca se falou tanto em saúde mental desde os últimos tempos. Independentemente dos rumos que o combate à pandemia vai tomar no próximo ano, é fundamental cuidar de si e dos próprios sentimentos e pensamentos para ter um 2022 com bem-estar e equilíbrio. Veja algumas as dicas que separamos para você:

1. Para começar um novo ciclo em paz, é preciso definir prioridades. Antes de amar alguém, valorize-se mais e pense em você. Deixe todos os seus sentimentos muito claros e tenha consciência do que de fato quer para a sua vida. Nada de aceitar aquilo que não está bacana, ok?

2. Aposte sempre em relações que tenham visões futuras. Ou seja, objetivos, planejamento e sonhos. Não fique em relações rasas por medo de ficar só. A vida é ampla e novas oportunidades surgem a todo momento, basta olhar ao redor e semear o melhor que o universo propõe.

3. Pratique a arte do diálogo. Fale tudo, não deixe de desabafar ou até mesmo reclamar daquilo que lhe incomoda. Se liberte de viver para agradar o outro. Não siga alimentando sentimentos ruins, como raiva, revolta, amargura ou tristeza. Os relacionamentos não são perfeitos, mas podem ser leves e saudáveis.

4. Seja otimista. Deixe o pessimismo pra lá. Mentalize boas vibrações e energias para não alimentar a sua mente com pensamentos negativos e acelerados.

5. Já pensou em praticar meditação? É a melhor técnica para se acalmar, lidar com a ansiedade e viver o momento presente. Se sua mente está em dia, o resto fica mais fácil.

6. Desconstrua a ideia de ter de ser produtivo a todo momento ou que precisa sempre agradar para que percebam a sua função e utilidade. Ou seja, vale estabelecer limites consigo mesmo e consequentemente os demais que convivem com você perceberão que o seu lado “boazinha” não está mais lá.

7. O ano começa quando a decisão parte de cada um. A evolução precisa ser constante, portanto não deixe de fazer uma lista com aspectos fundamentais de sucesso para 2022. Se planeje, organize as ideias, e coloque em ação. Não deixe apenas no papel. Se possível, compre uma agenda, um planner ou aposte em blocos de notas online para não se perder.

