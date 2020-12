Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul recebe o reforço de 860 novos soldados da Brigada Militar

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2020

Na Capital, a cerimônia que formou 172 alunos-soldados ocorreu no Estádio Gen. Cipriano do Departamento de Ensino da BM Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Na Capital, a cerimônia que formou 172 alunos-soldados ocorreu no Estádio Gen. Cipriano do Departamento de Ensino da BM. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O governo do Rio Grande do Sul formou, nesta segunda-feira (21), mais um grupo de novos soldados. São 685 homens e 175 mulheres que passam a reforçar o efetivo da BM (Brigada Militar) em todo o Estado.

Cumprindo o cronograma de chamamento, incluídos os 860 novos soldados, as instituições vinculadas à SSP (Secretaria da Segurança Pública) já formaram neste ano 1.367 servidores – 55 delegados e 257 inspetores e escrivães, outros 41 soldados da BM, 70 profissionais do Instituto-Geral de Perícias (peritos criminais, peritos médicos-legistas e técnicos em perícia) e 84 soldados do Corpo de Bombeiros Militar.

“Investimento em segurança pública não se dá somente em viaturas, como as semiblindadas que estamos agora adquirindo, no armamento, nos coletes ou em todos os equipamentos que garantem a estrutura necessária para a segurança pública. Investimento é sobretudo em recursos humanos, em efetivo policial para combater o crime e garantir a redução dos indicadores de criminalidade, como temos observado nesses dois anos de RS Seguro, diante de ações planejadas e estruturadas num programa inédito de integração das forças de segurança pública e por soldados que na ponta levam ao extremo a missão de salvar vidas”, destacou o governador Eduardo Leite, presente na solenidade de formatura realizada em Porto Alegre.

Para acelerar o ingresso do contingente formado nesta segunda-feira na tropa, foram realizadas sete solenidades simultâneas em diferentes polos de ensino da BM no Estado: Porto Alegre, Montenegro, Osório, Santa Maria, Rio Pardo, Passo Fundo e Santa Rosa. Em todos os eventos, foram observados os protocolos sanitários de prevenção, com participação restrita apenas a formandos e autoridades indispensáveis para a realização da cerimônia presencial de juramento, obrigatória e de caráter solene, de acordo com o Estatuto dos Servidores Militares da BM.

“Embora com todas as dificuldades que enfrentamos neste momento de total excepcionalidade da humanidade, o nosso governo e a Brigada Militar formaram 860 novos soldados. Nesta segunda, a quatro dias do Natal, posso dizer que estamos entregando um presente para a sociedade gaúcha”, disse o vice-governador e secretário da Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior, na cerimônia ocorrida Capital.

