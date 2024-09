Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul receberá 100 casas de madeira doadas pelo Paraná para famílias atingidas pelas enchentes

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2024

As casas serão destinadas para moradores de comunidades rurais que foram afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o Estado Foto: Roberto Dziura/AEN As casas serão destinadas para moradores de comunidades rurais que foram afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o Estado. (Foto: Roberto Dziura/AEN) Foto: Roberto Dziura/AEN

O governo do Paraná informou que doará 100 casas de madeira para o Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito na quarta-feira (18) pelo governador paranaense Ratinho Junior, durante evento de assinatura de um protocolo de intenções para a elaboração de um programa de construção de casas sustentáveis para pessoas em situação de vulnerabilidade social no meio rural no Paraná.

Na ocasião, também foram celebrados os 80 anos da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento paranaense. A madeira usada nas casas será oriunda de áreas da pasta que são usadas para reflorestamento, mas que estavam subutilizadas. O material será processado para transformação em madeira engenheirada, que é própria para construções civis de manejo sustentável e baixa emissão de carbono.

O projeto ainda está em fase de prova de conceito para que os modelos sejam validados. Depois disso, serão definidos, por exemplo, os tamanhos das casas, os parâmetros do programa e os critérios de destinação das residências. No entanto, uma das primeiras definições é que as 100 primeiras casas sejam destinadas ao Rio Grande do Sul para atender pessoas de comunidades rurais que foram afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o Estado neste ano.

“Nós temos uma gratidão muito grande aos gaúchos, que foram muito importantes na colonização de parte do Paraná e que têm laços muito fortes conosco. Por isso, queremos seguir ajudando na reconstrução que o Rio Grande do Sul vem passando”, disse Ratinho Junior.

O governador Eduardo Leite agradeceu a parceria e o apoio do seu colega paranaense. A definição dos locais e das pessoas que receberão esse primeiro lote de casas será feita pelo governo gaúcho.

