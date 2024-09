Polícia Homem é condenado a 52 anos de prisão por atacar pessoas com martelo e enterrá-las vivas no litoral gaúcho

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O crime ocorreu em 2021, em Terra de Areia Foto: MP/Divulgação O julgamento foi realizado em Terra de Areia. (Foto: MP/Divulgação) Foto: MP/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um homem foi condenado nesta semana a 52 anos de prisão por um duplo homicídio qualificado ocorrido em 2021 em Terra de Areia, no Litoral Norte gaúcho. O réu já estava preso antes do julgamento.

Segundo a denúncia do MP (Ministério Público), dois homens foram retirados de suas casas pelo criminoso, de 56 anos, e dois comparsas na Praia do Barco, em Capão da Canoa, e atingidos por golpes de martelo no caminho entre o município e Terra de Areia. Depois, a vítimas foram enterradas vivas na altura do quilômetro 55 da BR-101.

Os comparsas do réu não foram identificados. “O homicídio teve como qualificadoras motivo torpe, já que o réu possuía envolvimento com o tráfico de drogas e tinha interesse em ocupar os dois imóveis – duas casas, uma do lado da outra – das duas pessoas mortas, Marcelo Barbosa Jacintho e Paulo Henrique Freire de Oliveira; recurso que dificultou a defesa das duas vítimas; emprego de asfixia, já que foram enterradas vivas; além de meio cruel, atingidas por golpes de martelo”, informou o MP.

Segundo a promotora de Justiça Karine Teixeira, “a comunidade de Terra de Areia, através dos jurados, deu uma resposta positiva para a sociedade ao condenar o autor de crimes bárbaros cometidos contra inocentes, sem envolvimento com crimes e que tiveram o azar de que traficantes tinham interesse nas suas residências”.

“Pudemos ver em plenário o sofrimento das famílias. Além das vítimas terem sido atingidas por golpes de martelo, elas foram enterradas de cabeça para baixo, ainda vivas. E tudo isso motivado pela expansão do tráfico no litoral”, destacou o Francisco Lauenstein.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/homem-e-condenado-a-52-anos-de-prisao-por-atacar-pessoas-com-martelo-e-enterra-las-vivas-no-litoral-gaucho/

Homem é condenado a 52 anos de prisão por atacar pessoas com martelo e enterrá-las vivas no litoral gaúcho

2024-09-19