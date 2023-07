Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul receberá investimento privado de R$ 1 bilhão em Gramado, na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2023

O governador estava com o secretário Polo (E) e o prefeito Tissot (D) na videoconferência em que o investimento foi anunciado Foto: Maurício Tonetto/Secom Foto: Maurício Tonetto/Secom

Em videoconferência realizada na tarde desta quinta-feira (20), o Club Med e a DC Set Group oficializaram ao governador Eduardo Leite um investimento superior a R$ 1 bilhão para a construção de um resort em Gramado, na Serra Gaúcha.

O empreendimento terá as obras iniciadas ainda em 2023 e será o primeiro da empresa na região Sul do Brasil. No ato de consolidação da parceria, Leite, ao lado do secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, ressaltou a importância do trabalho do Executivo em criar as condições para receber o investimento.

“Estamos muito felizes e orgulhosos com esse anúncio. O governo vem trabalhando intensamente para melhorar o ambiente de negócios no Rio Grande do Sul, e esse investimento materializa o sucesso das nossas políticas. Gramado já é um dos principais destinos de turismo do Brasil e da América Latina, e temos confiança de que nos abriremos ainda mais para o mercado do turismo internacional. Obrigado por confiarem no Rio Grande do Sul e tenham certeza de que atenderemos as expectativas de vocês”, comemorou Leite.

O Club Med é uma rede francesa de resorts premium all inclusive, e a DC Set Group, um hub de inovação em entretenimento. Também participaram da chamada o presidente global do Club Med, Henri Giscard D’Estaing, o CEO do Club Med para a América do Sul, Janyck Daudet, o sócio e copresidente da DC Set Group, Dody Sirena, e o prefeito de Gramado, Nestor Tissot. A previsão é de que a construção do novo espaço seja entregue em 2025.

“Sem dúvida, o papel do governo nesse processo foi fundamental. A velocidade e a agilidade de todos os envolvidos da parte do governo nos deram a confiança para fazer esse anúncio e estamos muito empolgados com o que virá pela frente”, ressaltou Henri Giscard D’Estaing.

