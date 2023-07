Rio Grande do Sul Mais de 1,6 mil cestas básicas do Programa Supera Estiagem são entregues no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ações foram realizadas nos municípios de Porto Alegre e Maquiné Foto: Ascom SAS Ações foram realizadas nos municípios de Porto Alegre e Maquiné Foto: Ascom SAS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo do Estado, por meio da SAS (Secretaria de Assistência Social), realizou, nesta quinta-feira (20), a entrega de 1.380 cestas básicas na cidade de Porto Alegre, como parte da terceira etapa de distribuição de kits de alimentos do Programa Supera Estiagem.

A nova ação beneficiou ainda outros dez municípios na Região Metropolitana: Nova Santa Rita, Eldorado do Sul, Viamão, São Jerônimo, Guaíba, Gravataí, São Sebastião do Caí, Taquari, Tabaí e Fazenda Vilanova.

“Nós construímos, dentro do Programa Supera Estiagem, uma ação de combate à insegurança alimentar em nosso Estado. Esse momento de entrega das cestas básicas nos permite, mais do que auxiliar os municípios, fazer uma reflexão sobre os caminhos para o enfrentamento do problema”, afirmou o titular da SAS, Beto Fantinel. A cerimônia de entrega ocorreu no SESC Comunidade, na Zona Norte da Capital.

O secretário comentou também sobre a estratégia adotada para as entregas. “Estamos realizando nossas ações de forma descentralizada, para que os alimentos cheguem com mais facilidade à população que realmente precisa em nosso Estado.”

No evento de entrega, o secretário de Desenvolvimento Social de Porto Alegre, Léo Voigt, que foi acompanhado pelo secretário-adjunto da pasta, Nelson Beron, destacou que, apesar de a Capital e a Região Metropolitana não apresentarem grave problema de acesso a alimentos, a insegurança alimentar ainda é um desafio.

“A insegurança alimentar se expressa a partir da insuficiência da qualidade e diversidade de alimentos e da incapacidade de conseguir manter a mesma dieta ou dietas qualificadas com continuidade, por causa da oscilação da remuneração das famílias mais vulneráveis”, explicou.

As cestas básicas foram adquiridas com parte dos recursos repassados pelo TJ-RS (Tribunal de Justiça do Estado), dentro do Movimento Rio Grande contra a Fome. “Estamos muito felizes por poder contribuir e mostrar à sociedade que o Poder Judiciário também tem um lado social e é muito sensível às demandas do nosso Estado”, disse a vice-presidente do TJ-RS, desembargadora Lizete Andreis Sebben. A cerimônia contou também com a presença do vice-prefeito de São Sebastião do Caí, Mozar Hoff.

Ainda nesta semana, em ação realizada no município de Maquiné, na quarta-feira (19), foram distribuídas 225 cestas básicas, que beneficiaram também as cidades de Mostardas e Bom Jesus.

Nessa terceira etapa, que segue até o dia 4 de agosto, serão entregues 10 mil unidades a 100 municípios com o Decreto de Situação de Emergência por Estiagem homologado pelo governo do Estado – totalizando 240 toneladas de alimentos.

Com ações organizadas de forma regionalizada, o Programa Supera Estiagem prevê a distribuição de mais de 37 mil cestas básicas em quatro etapas, com estimativa de conclusão até o final de agosto. Durante os dois primeiros ciclos, realizados entre abril e junho deste ano, foram entregues 17.597 unidades a 118 municípios gaúchos, o que corresponde a aproximadamente 422 toneladas de mantimentos.

O ranking das cidades para o recebimento das cestas básicas foi elaborado de acordo com o percentual de pessoas pobres e extremamente pobres em seus territórios. Serão contempladas famílias cadastradas no Cadastro Único pertencentes a grupos populacionais tradicionais específicos (indígenas, quilombolas e extrativistas), além de agricultores familiares, assentados, acampados e beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/mais-de-16-mil-cestas-basicas-do-programa-supera-estiagem-sao-entregues-no-rio-grande-do-sul/

Mais de 1,6 mil cestas básicas do Programa Supera Estiagem são entregues no Rio Grande do Sul

2023-07-20