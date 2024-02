Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul recolhe R$ 2,3 bilhões com antecipação do IPVA até janeiro

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2024

Mais de 1,5 milhão de veículos estão com o tributo de 2024 quitado Foto: Reprodução Mais de 1,5 milhão de veículos estão com o tributo de 2024 quitado(Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um balanço da Receita Estadual, divulgado nesta segunda-feira (05), mostra que o Estado recolheu aos cofres públicos R$ 2,3 bilhões com a antecipação e o pagamento da primeira cota de parcelamento do IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores) 2024. O valor representa 45,9% da arrecadação projetada.

A quantidade de automóveis quitados e o valor arrecadado até janeiro estão em patamares semelhantes aos registrados no ano passado. O levantamento mostra que mais de 1,5 milhão veículos emplacados no Rio Grande do Sul quitaram o IPVA 2024 até o fim de janeiro. O número equivale a 40,7% da frota considerada tributável, que atualmente é de 3,8 milhões de automóveis.

Na comparativo com 2023, o balanço revela um crescimento na adesão ao parcelamento do tributo, que terminou em 31 de janeiro com o pagamento da primeira cota. Mais de 445 mil veículos optaram pelo fracionamento em seis vezes, um aumento de 32,8% em relação ao ano anterior.

De acordo com a Constituição Federal, depois de destinar a parte obrigatória ao Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), o Estado repassa 50% do valor arrecadado com o IPVA para o município de emplacamento do veículo.

O IPVA 2024 pode ser quitado em fevereiro com desconto de 3% pela antecipação. Somando os benefícios de Bom Motorista e Bom Cidadão, a redução pode chegar a 22,4%.

Como pagar

O proprietário deverá apresentar o código Renavam e a placa do carro nos bancos da rede credenciada ou para a geração de QR Code. Consulte o valor do IPVA e faça o pagamento do seu veículo. Junto com o IPVA, é possível pagar a taxa de licenciamento e multas de trânsito.

Onde pagar

Banrisul, Bradesco (somente correntistas), Sicredi, Sicoob, Banco do Brasil (somente correntistas) e lotéricas da Caixa Econômica Federal. A opção por Pix também está disponível em mais de 760 instituições. O contribuinte deve observar os horários limites de funcionamento da instituição financeira escolhida, em seus diversos canais de atendimento, para não perder prazos de pagamento.

Fique atento

Fique atento para endereços falsos e golpes na internet. Acesse apenas o domínio oficial da Receita Estadual: https://www.sefaz.rs.gov.br/apps/ipva. O governo do Estado não envia links ou boletos de cobrança do IPVA e os sites verdadeiros do governo e da geração do QR Code para pagamentos PIX estão no domínio – rs.gov.br/

Antes de efetuar o pagamento, verifique se as informações do destinatário estão corretas. São elas:

Nome: Ipva Sefaz/RS

CPF/CNPJ: 87.958.674/0001-81

Instituição: Bco do Estado do Rs S.A

Endereço: Av. Mauá, 1155, Centro Histórico, Porto Alegre, RS, 90030080

Bco do Estado do RS S.A.

