Por Redação O Sul | 30 de julho de 2025

A iniciativa faz parte do projeto RegulaSUS, que busca reduzir o tempo de espera por consultas especializadas Foto: Divulgação/SES A iniciativa faz parte do projeto RegulaSUS, que busca reduzir o tempo de espera por consultas especializadas - Foto: Divulgação/SES Foto: Divulgação/SES

Desde março de 2024, a SES (Secretaria Estadual da Saúde) tem agilizado o atendimento às gestantes com gravidez de alto risco no Rio Grande do Sul. Até junho de 2025, a fila de espera diminuiu 87%, passando de 577 gestantes para 77. No período, o tempo de espera por uma consulta teve uma redução de 75%, possibilitando que as futuras mamães pudessem ser atendidas aproximadamente um mês após a solicitação da consulta.

A redução é resultado de uma parceria da SES com o TelessaúdeRS e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul para qualificar a regulação ambulatorial. A iniciativa faz parte do projeto RegulaSUS, iniciado em 2014, cujos objetivos são reduzir o tempo de espera por consultas especializadas e melhorar a qualidade do cuidado ofertado nas unidades de saúde dos municípios.

Acesso ao pré-natal de alto risco

O pré-natal de alto risco é indicado para mulheres com condições clínicas que exigem acompanhamento especializado de um obstetra durante a gestação. Em muitos casos, quanto mais precoce a intervenção, maior é o benefício para a gestante e o bebê. O acesso rápido à consulta de pré-natal é fundamental para prevenir complicações graves e proteger a saúde da mãe e do bebê.

Apoio do TelessaúdeRS no Interior

Para os casos das gestantes que podem ser acompanhadas nos municípios em que residem, o TelessaúdeRS disponibiliza uma equipe de especialistas para discutir os casos com os médicos que atuam nas unidades básicas de saúde. Cerca de 40% dos casos que aguardam consulta médica podem ser discutidos e resolvidos diretamente com o auxílio do serviço.

A maior parte das gestantes que aguardavam consultas em centros de maior complexidade na capital estão sendo acompanhadas em seus municípios de origem. Com a oferta mais ágil de atendimento qualificado, elas não precisam esperar na fila para que os problemas sejam resolvidos, evitando, inclusive, deslocamentos desnecessários.

2025-07-30