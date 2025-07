Rio Grande do Sul Homem que esfaqueou torcedor em jogo de futsal é indiciado no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2025

Suspeito e a vítima teriam desentendimento político, segundo a polícia Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul concluiu o inquérito sobre o caso do homem que esfaqueou um torcedor em uma partida de futsal, em Sarandi, no Norte do RS. O suspeito de 50 anos foi indiciado por tentativa de homicídio e pelo artigo 201 da Lei Geral do Esporte (causar tumulto em evento esportivo).

O crime ocorreu em junho, durante uma partida do Gauchão Série C de Futsal. O suspeito invadiu a arquibancada e atacou o homem de 37 anos com facadas em uma das pernas. A vítima passou por atendimento médico e recebeu alta no dia seguinte.

De acordo com o delegado Cristiano de Bone, o indiciado e a vítima teriam um desentendimento desde as eleições municipais de 2024. Os dois possuem antecedentes policiais. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público.

