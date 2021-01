Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra 1.257 novos casos da Covid-19 e 48 novos óbitos

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Os recuperados são 481.525 (95% dos casos). Foto: Luana Duarte/Divulgação SES Os recuperados são 481.525 (95% dos casos). (Foto: Luana Duarte/Divulgação SES) Foto: Luana Duarte/Divulgação SES

O Rio Grande do Sul registrou nesta segunda-feira (18) 1.257 novos casos da Covid-19 e teve confirmados mais 48 óbitos entre os dias 11 e 18 de janeiro. O total de casos confirmados é de 508.058 e o de óbitos, de 9.967. Os recuperados são 481.525 (95% dos casos).

A atualização teve ainda 84 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado. Dois óbitos foram excluídos do painel devido à retificação das notificações. Trata-se de uma paciente mulher, 50 anos, residente de Cruz Alta, e de um paciente homem, 78 anos, de Estrela.

Os novos óbitos associados ao coronavírus são de residentes dos municípios de:

Alvorada (mulher, 70);

Bagé (homem, 44);

Bagé (homem, 56);

Bagé (homem, 70);

Balneário Pinhal (homem, 69);

Bento Gonçalves (homem, 81);

Bento Gonçalves (homem, 62);

Bento Gonçalves (homem, 77);

Boqueirão do Leão (mulher, 91);

Braga (mulher, 81);

Cachoeirinha (mulher, 67);

Canguçu (homem, 63);

Canguçu (homem, 56);

Carazinho (mulher, 48);

Carazinho (homem, 83);

Cruzeiro do Sul (mulher, 78);

Esperança do Sul (homem, 60);

Farroupilha (homem, 84);

Gravataí (homem, 65);

Guaíba (mulher, 67);

Imbé (homem, 71);

Iraí (mulher, 59);

Lajeado (mulher, 62);

Não-Me-Toque (homem, 79);

Nova Esperança do Sul (mulher, 70);

Nova Santa Rita (mulher, 50);

Novo Hamburgo (mulher, 53);

Passo Fundo (homem, 82);

Passo Fundo (homem, 52);

Redentora (homem, 67);

Rio Grande (mulher, 89);

Rosário do Sul (mulher, 87);

Rosário do Sul (homem, 89);

Santa Bárbara do Sul (homem, 63);

Santa Cruz do Sul (homem, 81);

Santa Maria (mulher, 69);

Santana da Boa Vista (homem, 66);

São Borja (mulher, 42);

Selbach (homem, 75);

Sério (homem, 76);

Silveira Martins (homem, 89);

Tapera (mulher, 57);

Taquaruçu do Sul (homem, 40);

Torres (homem, 56);

Venâncio Aires (homem, 84);

Veranópolis (homem, 84);

Viamão (homem, 76);

Viamão (mulher, 75).

Os novos casos confirmados hoje para o novo #coronavirus são de pacientes que residem nos seguintes municípios: Alvorada – 42

André da Rocha – 1

Arroio do Tigre – 1

Arroio dos Ratos – 1

Áurea – 1

Bagé – 8

Bento Gonçalves – 1

Boa Vista do Cadeado – 2 (segue) — Secretaria da Saúde (@SES_RS) January 18, 2021

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul