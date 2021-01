Porto Alegre Porto Alegre divulga Plano Municipal de Vacinação contra Covid-19

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2021

O Plano Municipal de Vacinação contra a Covid-19 de Porto Alegre foi divulgado na tarde desta segunda-feira (18). As vacinas produzidas pelo Instituto Butantan, em parceira com o laboratório Sinovac, serão destinadas, nesta primeira fase, a grupos prioritários. A expectativa é que o Município receba ainda nesta segunda-feira 50 mil doses, quantidade suficiente para imunizar 25 mil pessoas.

O quantitativo não será suficiente para encerrar a primeira etapa da vacinação, que vai priorizar idosos que residem em instituições de longa permanência e profissionais de saúde da linha de frente no combate ao coronavírus, que trabalham em UTIs de hospitais. O objetivo é a aplicação de 600 mil doses à medida que os imunizantes cheguem à Capital.

“A cidade está preparada para a vacina. Acreditamos que este é o caminho para salvar vidas e a economia. A vacina reduz a mortalidade e o agravamento da doença, mas não a transmissão. Por isso, é fundamental que a população siga respeitando as medidas de distanciamento e prevenção”, disse o prefeito Sebastião Melo. Ele também destacou que a prefeitura seguirá rígida na fiscalização do cumprimento dos protocolos sanitários e está alinhada com a Região Metropolitana e o governo do Estado no enfrentamento à pandemia.

O secretário municipal de Saúde, Mauro Sparta, explicou que a vacinação será realizada em quatro etapas. A primeira atende profissionais da saúde de linha de frente, idosos que vivem em instituições de longa permanência, idosos acima de 75 anos, indígenas e quilombolas. “Pedimos a compreensão da população para que não vá a unidades de saúde em busca da vacina. A campanha será por fases e atenderá inicialmente esses grupos prioritários”, afirmou. As próximas etapas dependerão de detalhamento do Plano Nacional de Vacinação.

Nesta segunda-feira, as equipes da SMS (Secretaria Municipal de Saúde) fizeram reuniões de alinhamento com a secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann; o secretário extraordinário de Enfrentamento à Covid-19 de Porto Alegre, Renato Ramalho; e representantes de hospitais, forças de segurança e capacitação das equipes de Atenção Primária. Também nesta segunda-feira, a SMS recebeu as carteiras de vacinação contra a Covid-19, onde serão registrados, além dos dados pessoais das pessoas imunizadas, as datas da primeira e segunda doses, lotes, laboratório e local de vacinação.

Na terça-feira (19), começa a distribuição das vacinas e insumos direcionados às equipes de vacinação extramuros – servidores da SMS que atendem em locais externos, como lares de idosos e clínicas geriátricas. Também haverá uma capacitação em hospitais para aplicação do imunizante em seus profissionais que atuam UTIs. Eles serão vacinados nos próprios locais de trabalho.

Já os idosos em ILPIs (instituições de longa permanência), pessoas com deficiências, acamados, indígenas e quilombolas serão imunizados por equipes da SMS, que irão até os locais onde eles estiverem, mediante agendamento.

A campanha de vacinação começará sem doses disponíveis em postos de saúde. À medida que Porto Alegre for recebendo mais doses, os locais para oferta serão definidos, até alcançarem 24 postos. A SMS também fará parcerias com redes privadas de farmácias e montará drive-thrus para atendimento. As estratégias serão definidas semanalmente, conforme a ampliação do público-alvo e a chegada de novas remessas.

Como será a vacinação por fases

Fase 1

Público-alvo: pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas; trabalhadores da saúde; população indígena; população quilombola e idosos acima de 75 anos

Estimativa: 163 mil pessoas

Detalhes da Fase 1 (estimativa de 25 mil pessoas)

Demanda programada (primeiro recebimento de doses)

Profissionais de UTIs dos hospitais (cerca de 14.500 pessoas) – aplicação pelos próprios hospitais;

ILPI, pessoas com deficiências, acamados e quilombolas (cerca de 10 mil pessoas) – aplicação por equipes extramuros de vacinação externa da Secretaria Municipal de Saúde;

Indígenas acima de 18 anos – aplicação por equipes extramuros de vacinação externa da Secretaria de Saúde

Demanda espontânea (em 24 unidades de referência – no segundo recebimento de doses);

Profissionais dos pronto-atendimentos e unidades de saúde ;

Idosos acima de 75 anos;

Demais profissionais da saúde.

Fase 2

Público-alvo: Pessoas entre 60 e 74 anos de idade;

Estimativa: 149 mil pessoas.

Fase 3

Público-alvo: Pacientes com comorbidades;

Estimativa: 192 mil pessoas.

Fase 4

Público-alvo: trabalhadores da educação; forças de segurança e salvamento; funcionários do sistema prisional; população privada de liberdade; população em situação de rua; pessoas com deficiência permanente severa; transportadores rodoviários de carga; trabalhadores do transporte coletivo.

Estimativa: 140 mil pessoas.

