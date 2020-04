Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra 1.286 casos confirmados de coronavírus em mais de 130 municípios

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2020

O número de casos confirmados de coronavírus no Rio Grande do Sul aumentou para 1.286 nesta terça-feira (28), segundo balanço da Secretaria Estadual da Saúde.

A Covid-19 já atinge 131 municípios gaúchos. Porto Alegre concentra a maioria dos casos, com 439 ocorrências. A doença provocou 45 mortes no Estado.

Os dados atualizados do novo coronavírus no Rio Grande do Sul podem ser conferidos em ti.saude.rs.gov.br/covid19.

