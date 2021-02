O Rio Grande do Sul registrou neste domingo (14) 1.324 novos casos da Covid-19 e foram confirmados mais 24 óbitos entre os dias 23 de janeiro e 13 de fevereiro. O total de casos confirmados é de 585.346 e o de óbitos, 11.379. Os recuperados são 559.001 (95% dos casos). A atualização teve ainda dois casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

Canela (mulher, 68);

Cruz Alta (mulher, 56);

Ijuí (homem, 50);

Ijuí (mulher, 61);

Não-me-toque (mulher, 47);

Não-me-toque (homem, 78);

Não-me-toque (mulher, 71);

Passo Fundo (homem, 77);

Pelotas (mulher, 91);

Pelotas (mulher, 84);

Pelotas (mulher, 89);

Porto Alegre (homem, 39);

Porto Alegre (mulher, 86);

Porto Alegre (homem, 74);

Porto Alegre (homem, 84);

Porto Alegre (mulher, 87);

Porto Alegre (homem, 76);

Rondinha (homem, 87);

Santa Bárbara do Sul (mulher, 66);

Santa Cruz do Sul (homem, 83);

Santiago (homem, 66);

São Leopoldo (homem, 86);

Tenente Portela (mulher, 41);

Viamão (homem, 52).

Os novos casos confirmados hoje para o novo #coronavirus são de pacientes que residem nos seguintes municípios:

Alegrete – 1

Almirante Tamandaré do Sul – 2

Alvorada – 18

Arroio do Tigre – 6

Bagé – 17

Barra do Ribeiro – 1

Butiá – 1

Caçapava do Sul – 6

(segue)

— Secretaria da Saúde (@SES_RS) February 14, 2021