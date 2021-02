Rio Grande do Sul Operação inibe aglomeração em Canoas

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2021

A fiscalização, segundo a prefeitura será ostensiva no período de carnaval. (Foto: Divulgação)

Na noite de sábado (13), foram realizadas as Operações Sossego e Balada Segura, que estava suspensa há 11 meses, pela Prefeitura de Canoas. O objetivo das fiscalizações foi evitar aglomerações e perturbação do sossego, e garantir o cumprimento das medidas sanitárias para prevenção da Covid-19.

A fiscalização, segundo a prefeitura será ostensiva no período de carnaval, até terça-feira (16). Foram dispersadas três aglomerações; duas pessoas foram presas, 700 pessoas e 189 veículos abordados e 20 estabelecimentos fiscalizados.

Operação Sossego

A Operação Sossego, que envolve a Brigada Militar, Guarda Municipal e Diretoria de Trânsito, dispersou uma aglomeração em uma lanchonete de Canoas. No estabelecimento, localizado na av. Rio Grande do Sul, no bairro Mathias Velho, foi constatada lotação superior a 50%, o que infringe as regras de distanciamento social previstas na bandeira laranja.

Entre a noite de sexta-feira e madrugada de sábado a operação atingiu postos de combustíveis, praças, bares e locais que foram alvo de denúncias. Ao todo, mais de 300 pessoas e 89 veículos foram abordados. A fiscalização ocorreu em 18 estabelecimentos. Duas pessoas foram presas – uma por aglomeração e outra por porte de drogas.

Para o secretário municipal de Segurança, Emerson Wendt, a colaboração da população é fundamental.

“É importante a denúncia da comunidade canoense. A Secretaria de Segurança, paralelamente à Brigada Militar, está realizando a conferência imediata dos casos de aglomeração e perturbação”, ressaltou.

Além dos casos de aglomeração em estabelecimentos comerciais, Wendt destaca que festas em locais privados também devem ser denunciadas. Nestes casos, uma equipe da Secretaria da Saúde acompanhará a ocorrência.

Retorno da Balada Segura

Após 11 meses sem atuar devido à pandemia, a Operação retornou às atividades no sábado, das 19h à meia-noite. Uma ação conjunta da Diretoria de Trânsito/SMTM, Guarda Municipal/SMSP, Brigada Militar e Detran/RS.

Foram abordados 114 veículos e realizadas 40 autuações. Onze condutores estavam com a CNH em situação irregular; oito documentos de habilitação e 11 veículos foram recolhidos. Seis condutores acabaram autuados por conceder a condução do veículo a pessoa não habilitada. Sete motoristas se recusaram a fazer o teste do bafômetro e um foi multado por dirigir alcoolizado. Um motorista foi flagrado dirigindo na contramão e houve seis pagamentos de IPVA atrasados.

A ação tem o objetivo de informar, mobilizar, engajar, prevenir, educar e fiscalizar a combinação mortal de álcool e direção.

Funcionamento dos estabelecimentos

Está proibida qualquer formação de blocos de carnaval nas ruas ou em espaços públicos de Canoas. Os eventos com venda de bebida devem ter lotação máxima de 40% e os sem venda de bebida, de 50%, ambos respeitando a distância de 2 metros entre os participantes.

Os restaurantes devem ter ocupação máxima de 50%, incluindo trabalhadores e clientes, com distanciamento de 2 metros entre as mesas. É permitido delivery, retirada e drive-thru.

Em relação aos salões de festas, estão permitidos os eventos com no máximo 70 pessoas e com quatro horas de duração, com distanciamento de 2 metros entre as mesas.

Denúncias de aglomeração

Denúncias de aglomerações em Canoas podem ser feitas pelo WhatsApp 993014751, pelo número da Guarda Municipal 153, ou pelo 190 da Brigada Militar.

