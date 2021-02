Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra 1.902 novos casos da Covid-19 e mais 20 óbitos

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2021

Os recuperados são 562.995 (96% dos casos). Foto: Marília Bissigo/Divulgação SES

O Rio Grande do Sul registrou nesta terça-feira (16) 1.902 novos casos da Covid-19 e foram confirmados mais 20 óbitos entre os dias 5 e 15 de fevereiro. O total de casos confirmados é de 588.212 e o de óbitos, 11.407. Os recuperados são 562.995 (96% dos casos). A atualização teve ainda 5 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

Cachoeirinha (homem, 49);

Cachoeirinha (mulher, 57);

Caxias do Sul (homem, 62);

Caxias do Sul (mulher, 65);

Caxias do Sul (homem, 67);

Caxias do Sul (homem, 81);

Dois Irmãos (mulher, 35);

Dom Pedrito (homem, 77);

Estrela (homem, 78);

Novo Hamburgo (homem, 74);

Passo Fundo (mulher, 70);

Porto Alegre (homem, 88);

Porto Alegre (homem, 71);

Porto Alegre (homem, 85);

Porto Alegre (mulher, 86);

Porto Alegre (mulher, 53);

Rio Grande (homem, 66);

Rondinha (homem, 84);

Sapiranga (homem, 76);

Soledade (mulher, 70).

Os novos casos confirmados hoje para o novo #coronavirus são de pacientes que residem nos seguintes municípios: Alegria – 4

Alvorada – 6

Antônio Prado – 2

Araricá – 5

Arroio do Tigre – 6

Arroio dos Ratos – 1

Arroio Grande – 1

Augusto Pestana – 8

Bagé – 1 (segue) — Secretaria da Saúde (@SES_RS) February 16, 2021

Aumento de casos em SC

Na segunda-feira (15) a SES (Secretaria Estadual da Saúde) gaúcha infirmou que o aumento de casos de Covid no Oeste de Santa Catarina, especialmente em Chapecó, colocou em alerta o Departamento de Regulação da Secretaria da Saúde, que organiza a oferta de leitos nas regiões do Rio Grande do Sul e providencia as transferências de uma cidade ou região para outra, de acordo com a necessidade e a disponibilidade de vagas em leitos clínicos e de UTI.

“Estamos muito atentos à situação e faremos todos os movimentos necessários para que ninguém fique sem atendimento, caso haja um agravamento da situação”, explicou o diretor do Departamento de Regulação da SES, Eduardo Elsade.

Segundo a diretora do Departamento de Gestão da Atenção Especializada, Lisiane Wasem Fagundes, a Região Covid mais próxima à divisa com Santa Catarina é a de Erechim, que ainda está com uma taxa de ocupação pouco superior a 60%.

No processo de avaliação das bandeiras do distanciamento controlado, a região de Erechim apresentou piora na avaliação de três indicadores que abrangem dados específicos da região, totalizando dois destes com avaliação de risco máxima (bandeira preta). Com a piora na avaliação de um indicador de Velocidade de Propagação da Macrorregião Norte, houve elevação da média ponderada final para dentro dos parâmetros que determinam a bandeira final na cor vermelha.

“A situação de Nonoai, em especial, é preocupante porque há risco alto na região. Estamos encaminhando amostras para verificar que tipos de vírus estão em circulação e pedimos que as pessoas evitem aglomerações e façam uso dos protocolos individuais de proteção. Como há muitas pessoas assintomáticas, ficar em casa nesse momento é a melhor medida para evitar novos contágios e o agravamento da situação”, afirmou a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

