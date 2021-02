Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra 1.933 novos casos de coronavírus e mais 72 óbitos

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2021

Número de recuperados é de 564.956 (96%). Foto: Divulgação/SES Número de recuperados é de 564.956 (96%). (Foto: Divulgação/SES) Foto: Divulgação/SES

O Rio Grande do Sul registrou nesta quarta-feira (17) 1.933 novos casos de coronavírus e mais 72 óbitos, ocorridos entre 3 e 17 de fevereiro, informou a SES (Secretaria Estadual da Saúde). O total de casos confirmados é de 590.134, e o de óbitos, 11.479. O número de recuperados é de 564.956 (96%).

Nesta quarta o HCPA (Hospital de Clínicas de Porto Alegre) anunciou medidas de contingência para internações devido ao aumento de casos, assim como já havia feito o Hospital Moinhos de Vento na terça-feirar (16).

O HCPA disse que monitora permanentemente este cenário e organizou, durante o feriado, a abertura de novos leitos dedicados a casos de coronavírus. Mesmo assim, a demanda segue acima da capacidade operacional.

O Moinhos informou que o número de internações pela doença na instituição é um dos mais altos desde o início da pandemia.

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

Alvorada (homem, 60 anos);

Arroio do Sal (homem, 88 anos);

Arroio dos Ratos (mulher, 82 anos);

Bagé (mulher, 64 anos);

Bagé (mulher, 61 anos);

Cachoeira do Sul (homem, 38 anos);

Cachoeirinha (homem, 74 anos);

Campo Bom (homem, 37 anos);

Campo Bom (homem, 62 anos);

Canela (mulher, 69 anos);

Canela (homem, 81 anos);

Canela (mulher, 83 anos);

Caseiros (homem, 73 anos);

Caxias do Sul (mulher, 66 anos);

Caxias do Sul (mulher, 90 anos);

Caxias do Sul (homem, 73 anos);

Caxias do Sul (mulher, 60 anos);

Estância Velha (homem, 86 anos);

Esteio (homem, 76 anos);

Flores da Cunha (mulher, 78 anos);

Gramado (homem, 69 anos);

Gramado (mulher, 86 anos);

Gramado (homem, 73 anos);

Gravataí (mulher, 44 anos);

Gravataí (homem, 64 anos);

Guaíba (homem, 59 anos);

Guaporé (homem, 76 anos);

Ijuí (mulher, 87 anos);

Ijuí (homem, 80 anos);

Novo Hamburgo (mulher, 65 anos);

Novo Hamburgo (homem, 68 anos);

Novo Hamburgo (mulher, 85 anos);

Novo Hamburgo (mulher, 78 anos);

Passo Fundo (mulher, 96 anos);

Passo Fundo (homem, 76 anos);

Portão (mulher, 66 anos);

Porto Alegre (mulher, 89 anos);

Porto Alegre (mulher, 73 anos);

Porto Alegre (mulher, 91 anos);

Porto Alegre (mulher, 66 anos);

Porto Alegre (homem, 82 anos);

Porto Alegre (homem, 78 anos);

Porto Alegre (mulher, 105 anos);

Porto Alegre (mulher, 86 anos);

Porto Alegre (mulher, 62 anos);

Porto Alegre (homem, 86 anos);

Porto Alegre (mulher, 96 anos);

Porto Alegre (homem, 60 anos);

Santa Maria (homem, 92 anos);

Santa Maria (mulher, 74 anos);

Santa Maria (homem, 33 anos);

Santa Maria (mulher, 82 anos);

Santa Maria (mulher, 70 anos);

Santa Rosa (mulher, 40 anos);

São Borja (homem, 56 anos);

São Borja (mulher, 68 anos);

São Borja (homem, 51 anos);

São José do Sul (mulher, 98 anos);

Sapiranga (homem, 48 anos);

Sapiranga (mulher, 87 anos);

Sinimbu (homem, 62 anos);

Taquara (homem, 59 anos);

Taquara (homem, 41 anos);

Taquari (mulher, 86 anos);

Taquari (homem, 73 anos);

Três Cachoeiras (mulher, 86 anos);

Vacaria (mulher, 72 anos);

Venâncio Aires (mulher, 87 anos);

Veranópolis (homem, 80 anos);

Viamão (mulher, 70 anos);

Viamão (mulher, 59 anos);

Vista Alegre (homem, 75 anos).

Os novos casos confirmados hoje para o novo #coronavirus são de pacientes que residem nos seguintes municípios: Agudo – 2

Alto Feliz – 1

Alvorada – 11

Antônio Prado – 1

Arambaré – 27

Arroio do Meio – 14

Arroio do Tigre – 19

Arroio dos Ratos – 1

Bagé – 2

