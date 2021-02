Mundo Príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth, é internado por “precaução”

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2021

Philip, que é príncipe e marido da rainha Elizabeth, tem 99 anos. Foto: Reprodução/Instagram Philip, que é príncipe e marido da rainha Elizabeth, tem 99 anos. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O marido da rainha Elizabeth II, o príncipe Philip, foi internado no hospital na noite de terça-feira (16), por medida de precaução, informou o Palácio de Buckingham nesta quarta-feira (17). O motivo pelo qual Philip foi internado não foi divulgado, mas não seria Covid-19.

“A admissão do duque é uma medida de precaução, a conselho do médico de Sua Alteza Real, depois de se sentir mal. O duque deve permanecer no hospital por alguns dias de observação e descanso”, disse o comunicado.

Uma fonte do Palácio de Buckingham teria dito que a internação do príncipe não foi por um motivo de emergência e que também não seria por infecção pela Covid-19.

A rainha Elizabeth continua no castelo de Windsor, onde passou as festas do fim de ano e onde estava isolada com Philip, que se aposentou de seus deveres reais em 2017. Ele fará 100 anos em junho. Elizabeth tem 94 anos e os dois, são portanto, do grupo de risco para a Covid-19, devido à idade avançada. Em 2019 o príncipe chegou a ser internado por um curto período.

O príncipe Philip tinha 18 anos quando conheceu Elizabeth, antes da guerra. Ela tinha 13 anos e se apaixonou, e o casamento aconteceu oito anos depois, em 20 de novembro de 1947. Ele foi nomeado duque de Edimburgo e teve que renunciar aos seus títulos de nobreza anteriores, assim como à sua religião ortodoxa, convertendo-se à Igreja Anglicana.

No ano de 1952, com a morte prematura do rei George VI, pai de Elizabeth, o duque encerrou sua carreira de oficial na Marinha e deu início ao período como príncipe consorte.

