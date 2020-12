Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra 10.447 novos casos de coronavírus e mais 58 óbitos pela doença

Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2020

Os recuperados são 397.582 (93% dos casos). Foto: Divulgação HSVP Osório

O Rio Grande do Sul registrou nesta quinta-feira (24) 10.447 novos casos da Covid-19. Também foram confirmados mais 58 óbitos, ocorridos entre 3 e 24 de dezembro. O total de casos confirmados é de 426.531 e o de óbitos, 8.403. Os recuperados são 397.582 (93% dos casos).

A atualização desta quinta-feira teve um volume maior de novos casos em virtude do problema no banco de dados de ontem, que fez com que houvessem apenas 427 novos casos divulgados na quarta-feira (23). Houve ainda 14 casos excluídos por duplicidade, atualização ou revisão de resultado.

Os novos óbitos associados ao coronavírus são de residentes dos municípios de:

Alegrete (mulher, 90 anos);

Alvorada (mulher, 61 anos);

Alvorada (homem, 62 anos);

Alvorada (mulher, 79 anos);

Bagé (homem, 79 anos);

Bom Princípio (mulher, 48 anos);

Camaquã (mulher, 84 anos);

Canoas (mulher, 87 anos);

Canoas (homem, 73 anos);

Canoas (mulher, 71 anos);

Caxias do Sul (homem, 74 anos);

Caxias do Sul (mulher, 92 anos);

Caxias do Sul (homem, 94 anos);

Caxias do Sul (mulher, 62 anos);

Caxias do Sul (homem, 88 anos);

Caxias do Sul (homem, 84 anos);

Charqueadas (homem, 68 anos);

Cidreira (mulher, 58 anos);

Dom Feliciano (homem, 56 anos);

Encantado (mulher, 70 anos);

Encantado (mulher, 71 anos);

Erechim (homem, 55 anos);

Esteio (homem, 81 anos);

Gravataí (mulher, 57 anos);

Guaíba (mulher, 80 anos);

Guaíba (homem, 51 anos);

Guaíba (homem, 34 anos);

Lajeado (homem, 72 anos);

Nova Pádua (homem, 56 anos);

Pelotas (mulher, 65 anos);

Pelotas (mulher, 73 anos);

Piratini (homem, 73 anos);

Porto Alegre (mulher, 101 anos);

Porto Alegre (mulher, 66 anos);

Porto Alegre (homem, 74 anos);

Porto Alegre (homem, 79 anos);

Porto Alegre (homem, 79 anos);

Porto Alegre (homem, 89 anos);

Porto Alegre (homem, 83 anos);

Porto Alegre (mulher, 99 anos);

Porto Vera Cruz (mulher, 76 anos);

Rio Grande (homem, 79 anos);

Rosário do Sul (mulher, 80 anos);

Rosário do Sul (mulher, 61 anos);

Santo Ângelo (homem, 73 anos);

Santo Ângelo (homem, 70 anos);

Santo Antônio da Patrulha (mulher, 73 anos);

São Borja (homem, 73 anos);

São José do Norte (mulher, 86 anos);

Sapucaia do Sul (mulher, 80 anos);

Sapucaia do Sul (mulher, 89 anos);

Tapera (homem, 74 anos);

Tramandaí (mulher, 76 anos);

Tupanciretã (homem, 82 anos);

Uruguaiana (homem, 52 anos);

Uruguaiana (homem, 72 anos);

Vacaria (homem, 65 anos);

Vacaria (homem, 32 anos).

Os novos casos confirmados hoje para o novo #coronavirus são de pacientes que residem nos seguintes municípios: Agudo – 4

Alecrim – 1

Alegrete – 66

Alegria – 10

Almirante Tamandaré do Sul – 5

Alpestre – 13

Alto Feliz – 3

Alvorada – 165

Ametista do Sul – 8 (segue) — Secretaria da Saúde (@SES_RS) December 24, 2020

