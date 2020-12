Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra 144 óbitos em 24h, maior número desde o início da pandemia

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2020

Os recuperados são 414.504 (95% dos casos). Foto: Divulgação/SES Os recuperados são 414.504 (95% dos casos). (Foto: Divulgação/SES) Foto: Divulgação/SES

O Rio Grande do Sul registrou nesta terça-feira (29) 6.362 novos casos da Covid-19 e foram confirmados mais 144 óbitos entre os dias 12 e 29 de dezembro, o maior número desde o início da pandemia. As mortes não aconteceram necessariamente no mesmo dia, mas sim tiveram o registro nas últimas 24 horas. O recorde anterior foi na semana passada, em 22 de dezembro, quando foram registrados 101 óbitos. Foi a segunda vez que o Estado passou de 100 mortes em uma atualização diária. O total de casos confirmados é de 438.458 e o de óbitos, 8.680. Os recuperados são 414.504 (95% dos casos). A atualização teve ainda 145 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

Os novos óbitos associados ao coronavírus são de residentes dos municípios de:

Alegrete (mulher, 64);

Alegrete (homem, 73);

Arroio do Sal (homem, 91);

Arroio do Tigre (mulher, 62);

Arroio Grande (homem, 59);

Bagé (mulher, 67);

Balneário Pinhal (homem, 53);

Barra do Ribeiro (mulher, 67);

Barra do Ribeiro (mulher, 78);

Barracão (homem, 77);

Bento Gonçalves (homem, 87);

Boa Vista do Buricá (mulher, 75);

Bom Retiro do Sul (homem, 66);

Cachoeirinha (homem, 74);

Cachoeirinha (homem, 63);

Cachoeirinha (homem, 84);

Cachoeirinha (homem, 78);

Cachoeirinha (mulher, 37);

Cachoeirinha (homem, 80);

Campo Bom (mulher, 64);

Campo Bom (homem, 87);

Campo Bom (homem, 56);

Campo Novo (homem, 58);

Candelária (homem, 71);

Canguçu (mulher, 72);

Canoas (homem, 72);

Canoas (homem, 69);

Canoas (homem, 71);

Canoas (homem, 83);

Canoas (homem, 85);

Canoas (mulher, 68);

Canoas (homem, 73);

Canoas (homem, 76);

Canoas (homem, 70);

Capão da Canoa (homem, 82);

Capão da Canoa (mulher, 58);

Capão da Canoa (homem, 82);

Capão da Canoa (mulher, 62);

Caxias do Sul (homem, 66);

Caxias do Sul (homem, 79);

Caxias do Sul (mulher, 82);

Caxias do Sul (mulher, 97);

Caxias do Sul (homem, 81);

Caxias do Sul (homem, 69);

Caxias do Sul (homem, 71);

Caxias do Sul (homem, 80);

Caxias do Sul (mulher, 95);

Caxias do Sul (mulher, 81);

Caxias do Sul (homem, 71);

Charqueadas (homem, 47);

Cidreira (homem, 75);

Cruz Alta (homem, 78);

Esteio (mulher, 84);

Esteio (mulher, 59);

Farroupilha (homem, 74);

Farroupilha (homem, 89);

Farroupilha (homem, 82);

Getúlio Vargas (mulher, 69);

Gravataí (homem, 70);

Gravataí (homem, 46);

Gravataí (homem, 69);

Guaíba (homem, 80);

Guaporé (mulher, 79);

Monte Alegre dos Campos (homem, 76);

Montenegro (mulher, 63);

Mostardas (homem, 63);

Muitos Capões (mulher, 72);

Não-Me-Toque (homem, 80);

Novo Hamburgo (homem, 66);

Novo Hamburgo (homem, 63);

Novo Hamburgo (mulher, 78);

Novo Hamburgo (homem, 74);

Novo Hamburgo (homem, 77);

Novo Hamburgo (mulher, 42);

Osório (homem, 66);

Panambi (mulher, 65);

Parobé (homem, 81);

Parobé (homem, 63);

Passo Fundo (mulher, 59);

Passo Fundo (homem, 81);

Pelotas (mulher, 75);

Pelotas (mulher, 70);

Portão (mulher, 53);

Porto Alegre (mulher, 46);

Porto Alegre (mulher, 68);

Porto Alegre (mulher, 82);

Porto Alegre (mulher, 34);

Porto Alegre (homem, 89);

Porto Alegre (homem, 72);

Porto Alegre (mulher, 72);

Porto Alegre (homem, 80);

Porto Alegre (homem, 71);

Porto Alegre (mulher, 92);

Porto Alegre (homem, 59);

Porto Alegre (homem, 64);

Porto Alegre (homem, 69);

Porto Alegre (mulher, 73);

Porto Alegre (mulher, 77);

Porto Alegre (homem, 83);

Porto Alegre (homem, 52);

Porto Alegre (homem, 75);

Porto Alegre (homem, 67);

Porto Alegre (homem, 68);

Porto Alegre (mulher, 75);

Porto Alegre (mulher, 69);

Progresso (mulher, 84);

Redentora (homem, 48);

Salvador do Sul (homem, 65);

Santa Maria (homem, 63);

Santa Maria (homem, 81);

Santa Maria (homem, 81);

Santa Maria (homem, 69);

Santa Rosa (homem, 38);

Santa Rosa (mulher, 71);

Santa Rosa (mulher, 73);

Santiago (homem, 70);

Santiago (homem, 81);

Santiago (homem, 81);

Santo Antônio da Patrulha (mulher, 94);

São Francisco de Paula (homem, 71);

São Leopoldo (homem, 77);

São Leopoldo (homem, 74);

Sapiranga (mulher, 52);

Sapucaia do Sul (homem, 48);

Sapucaia do Sul (mulher, 60);

Sapucaia do Sul (homem, 54);

Sapucaia do Sul (mulher, 70);

Sapucaia do Sul (homem, 62);

Sapucaia do Sul (homem, 58);

Sapucaia do Sul (homem, 48);

Tapes (mulher, 76);

Tramandaí (mulher, 49);

Três Cachoeiras (mulher, 72);

Três de Maio (mulher, 74);

Três Palmeiras (mulher, 90);

Triunfo (homem, 72);

Uruguaiana (homem, 86);

Uruguaiana (mulher, 64);

Vacaria (homem, 83);

Veranópolis (homem, 82);

Viamão (homem, 74);

Viamão (homem, 76);

Viamão (mulher, 86);

Victor Graeff (homem, 54).

Os novos casos confirmados hoje para o novo #coronavirus são de pacientes que residem nos seguintes municípios: Aceguá – 8

Água Santa – 5

Agudo – 19

Alegrete – 26

Alegria – 4

Almirante Tamandaré do Sul – 1

Alpestre – 3

Alto Alegre – 2

Alvorada – 43

André da Rocha – 2 (segue) — Secretaria da Saúde (@SES_RS) December 29, 2020

